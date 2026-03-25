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हजारीबाग के बने महावीरी ध्वज की विदेशों में भी मांग, तीन पीढ़ी से यह परिवार बना रहा है झंडा

हजारीबाग के बड़ा बाजार स्थित वीर वस्त्रालय में बने झंडों की मांग विदेशों में भी रहती है.

Veer Vastralaya, located in Hazaribag
हजारीबाग स्थित वीर वस्त्रालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 5:56 PM IST

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हजारीबाग: जिले की रामनवमी ऐतिहासिक है और इसकी चर्चा पूरे देशभर में होती है. यहां का बना हुआ झंडा विशेष स्थान रखता है. हजारीबाग के बड़ा बाजार स्थित वीर वस्त्रालय के बने झंडे की मांग विदेशों तक है. हजारीबाग के रहने वाले कई लोग जिनके परिजन विदेश में रहते हैं, वे वीर वस्त्रालय से झंडा खरीदकर कोरियर करते हैं. इतना ही नहीं ऑनलाइन मार्केट होने की वजह से बड़ी संख्या में विदेश में रहने वाले सनातनी भी इन्हें झंडा का ऑर्डर देते हैं.

लंदन-अमेरिका में झंडे की मांग

हजारीबाग के बड़ा बाजार स्थित वीर वस्त्रालय का बना झंडा इस वर्ष लंदन-अमेरिका समेत कई देशों में लहराएगा. हजारीबाग में कई ऐसे परिवार हैं, जिनके परिजन विदेश में भी रहते हैं. उन्होंने झंडा के लिए ऑर्डर दिया है. यही नहीं कोरोना काल के दौरान इस प्रतिष्ठान ने ऑनलाइन भी व्यवसाय शुरू किया था.

जानकारी देते गौरव प्रकाश (Etv bharat)

वीर वस्त्रालय के झंडे की खासियत

सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में रहने वाले लोगों को दुकान की खासियत के बारे में जब जानकारी मिली तो कई लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू कर दिया है. दुकान संचालक देवेंद्र जैन बेहद खुशी के साथ कोरियर कर रहे हैं. देवेंद्र जैन भी कहते हैं कि हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास है. पूरा परिवार राम भक्तों की सेवा में सालों भर लगा रहता है. यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि विदेश में भी वीर वस्त्रालय का झंडा लहराएगा और हजारीबाग को अलग पहचान मिलेगी.

कारसेवकों से जुड़ा है झंडे का इतिहास

वीर वस्त्रालय का बना हुआ महावीरी झंडा अयोध्या में राम जन्म भूमि के उद्घाटन के दौरान लगा था. कारसेवक झंडा लेकर अयोध्या गये थे. इस दुकान की खासियत यह भी है कि एक मुस्लिम परिवार पिछले 3 पीढ़ी से झंडा बना रहा है. यही नहीं हजारीबाग के कई मंदिरों में भगवान का वस्त्र भी इन्हीं के हाथों से बन कर पहुंचता है. यह प्रतिष्ठान आपसी भाईचारा का भी प्रतीक बनता जा रहा है. झंडा बनाने वाले कारीगर गुलाम जलानी कहते हैं कि इस साल बड़े बड़े झंडे बनाने का ऑर्डर अधिक मिल रहा है. मानो कि अयोध्या नगरी की झलक हजारीबाग में रामनवमी में दिखेगी.

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हजारीबाग में वीर वस्त्रालय
हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी
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