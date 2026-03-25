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रामनवमी को लेकर पलामू में डीसी-एसपी में नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, इंटरेस्टेड बॉर्डर पर हाईलेवल मीटिंग

पलामू में रामनवमी जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट है. इसे लेकर डीसी-एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया.

Flag march in Palamu
पलामू में फ्लैग मार्च के दौरान डीसी और एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 7:46 PM IST

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पलामू: रामनवमी के जुलूस को लेकर पलामू के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया. यह फ्लैग मार्च पलामू के चैनपुर और मेदिनीनगर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा. फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे.

हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक

वहीं, रामनवमी को लेकर पलामू के हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक हुई. जिसमें पलामू और बिहार के औरंगाबाद के सीनियर अधिकारी मौजूद थे. दरअसल, हरिहरगंज के इलाके में बिहार के औरंगाबाद से होकर रामनवमी का जुलूस निकलता है, जबकि पलामू का रामनवमी जुलूस बिहार के औरंगाबाद के इलाके से होकर गुजरता है. इंटरस्टेट पुलिस की बैठक के बाद झारखंड बिहार सीमा पर फ्लैग मार्च निकाला गया. जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए. रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी इलाकों में दंडाधिकारियों और जवानों को तैनात कर दिया गया है.

डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रामनवमी की तैयारी पूरीः डीसी

इस मौके पर पलामू डीसी समीरा एस ने बताया कि रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. इसी कड़ी में फ्लैग मार्च निकाला गया है. प्रशासन सभी के साथ है और सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी की तैयारी है. वहीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि रामनवमी को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है. रामनवमी की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है और लोगों से बातचीत की जा रही है. रामनवमी के रूट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो गया है और कार्य किया जा रहा है.

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