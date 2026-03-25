ETV Bharat / state

रामनवमी को लेकर पलामू में डीसी-एसपी में नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, इंटरेस्टेड बॉर्डर पर हाईलेवल मीटिंग

पलामू में फ्लैग मार्च के दौरान डीसी और एसपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: रामनवमी के जुलूस को लेकर पलामू के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया. यह फ्लैग मार्च पलामू के चैनपुर और मेदिनीनगर के संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा. फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे.

हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक

वहीं, रामनवमी को लेकर पलामू के हरिहरगंज में इंटरस्टेट पुलिस की बैठक हुई. जिसमें पलामू और बिहार के औरंगाबाद के सीनियर अधिकारी मौजूद थे. दरअसल, हरिहरगंज के इलाके में बिहार के औरंगाबाद से होकर रामनवमी का जुलूस निकलता है, जबकि पलामू का रामनवमी जुलूस बिहार के औरंगाबाद के इलाके से होकर गुजरता है. इंटरस्टेट पुलिस की बैठक के बाद झारखंड बिहार सीमा पर फ्लैग मार्च निकाला गया. जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए. रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी इलाकों में दंडाधिकारियों और जवानों को तैनात कर दिया गया है.

डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रामनवमी की तैयारी पूरीः डीसी