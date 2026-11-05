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संभल में धनतेरस और दीपावली से पहले निकाला फ्लैग मार्च, भ्रामक पोस्ट करने वालों पर रखी जा रही नजर

एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला. ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल/औरैया : जिले के गुन्नौर कस्बे में धनतेरस और दीपावली से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च में एसपी, एएसपी और चार थानों की पुलिस और 100 से अधिक पुलिस फोर्स शामिल हुए. एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस फोर्स के साथ करीब गुन्नौर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला.

संभल के गुन्नौर में धनतेरस और दीपावली से पहले 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने दिशा-निर्देश दिए. संभल के एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने चार थानों की पुलिस, गुन्नौर बबराला, राजपुरा, व जूनावई थानों की पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला.