संभल में धनतेरस और दीपावली से पहले निकाला फ्लैग मार्च, भ्रामक पोस्ट करने वालों पर रखी जा रही नजर
एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:19 PM IST
संभल/औरैया : जिले के गुन्नौर कस्बे में धनतेरस और दीपावली से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च में एसपी, एएसपी और चार थानों की पुलिस और 100 से अधिक पुलिस फोर्स शामिल हुए. एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस फोर्स के साथ करीब गुन्नौर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला.
संभल के गुन्नौर में धनतेरस और दीपावली से पहले 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने दिशा-निर्देश दिए. संभल के एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने चार थानों की पुलिस, गुन्नौर बबराला, राजपुरा, व जूनावई थानों की पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला.
एसपी ने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की.
एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बाजारों में पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं और संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है. संभल और चंदौसी की बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए कई जगह डायवर्जन किया गया है और ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है, ताकि जाम न लगे.
उन्होंने बताया कि जिले की सोशल मीडिया टीम नकारात्मक और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर नजर रख रही है. एसपी के मुताबिक, गुन्नौर में एक व्यक्ति ने झारखंड की घटना को संभल का बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.
पुलिस का कहना है कि उसका मकसद तनाव फैलाना था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बहजोई में भी पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति की पहचान की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
औरैया में पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च किया : त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की. इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी नगर और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, मार्गों और संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया. पैदल गश्त के दौरान उन्होंने बाजारों में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सक्रियता भी परखी.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि आमजन से भी अपील की कि त्योहारों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि सभी पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हों.
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