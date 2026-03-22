राम मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में होगा ध्वजारोहण, जुटेंगे मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे
मंदिर निर्माण कार्य संपन्न करने वाले 6000 श्रमिकों को सम्मान से विदाई दी जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 8:59 PM IST
अयोध्या: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अन्य मन्दिरों पर भी ध्वजारोहण की तिथियां तय कर दी हैं. रामनवमी के पहले बाकी मन्दिरों में ध्वजारोहण किया जाएगा. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक दिवसीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं.
राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय ने बताया, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ध्वजारोहण संपन्न किया जा चुका है. इसके बाद अब शेष छह उपमंदिरों पर भी ध्वजारोहण की तैयारियां हैं.
चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपमंदिरों पर ध्वजारोहण होना है, उनमें भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति, शेषावतार और हनुमान जी के मंदिर शामिल हैं. इनमें मुख्य रुप से हनुमानजी के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विशेष आयोजन 2 अप्रैल हनुमान जयंती को किया जाएगा.
वहीं अन्य पांच उपमंदिरों पर 23 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच संपन्न होंगे. इसके लिए ट्रस्ट ने सामान्य रूप से समिति लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. प्रत्येक आयोजन में लगभग 50 संत, 50 गृहस्थ श्रद्धालु, इंजीनियर व श्रमिकों सहित करीब 200 लोग शामिल रहेंगे.
चंपत राय ने बताया कि दो अप्रैल को हनुमान जयंती पर हनुमान मन्दिर पर ध्वज आरोहित करने के लिए कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, उमा भारती, जयभान पवैया, सुरेन्द्र जैन, कानपुर से प्रकाश शर्मा, प्रयागराज से केशव मौर्य है. ये ऐसे लोग हैं जो मन्दिर आंदोलन को घर-घर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है.
चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के चारों द्वार का होगा लोकार्पण राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए चार प्रमुख द्वार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें तीन द्वार के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और जगद्गुरु रामानंदाचार्य, आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य द्वार है. वहीं अभी जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वार निर्माणाधीन है. सभी द्वारों का सामूहिक आनलाइन लोकार्पण सामान्य कार्यक्रम में होगा.
संयुक्त पुस्तिका बनेगी : चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन, 22 जनवरी 2024 रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, 3,4 और 5 जून 2025 को प्रथम तल पर राम दरबार और अन्य मंदिरों में देवी देवताओं व ऋषि मुनियों के प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, 25 नवंबर 2025 ध्वजारोहण का आयोजन और 19 मार्च 2026 को राम यंत्र की स्थापना तक के सभी कार्यक्रम हुए है. इन पर ट्रस्ट एक संयुक्त पुस्तिका सचित्र प्रकाशित करेगा.
चंपत राय ने राम नवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि अपना सिर सफेद रंग के कपड़े से ढक कर ही आए. इससे गर्मी कम लगेगा, स्वयं पानी का पर्याप्त व्यवस्था रखे. वहीं कहा कि अपने साथ सत्तू रखें, तली-भुनी चीजों, विशेषकर आलू से बने खाद्य पदार्थ जैसे समोसे से परहेज करें.
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