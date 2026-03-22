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राम मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में होगा ध्वजारोहण, जुटेंगे मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे

राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय ने बताया, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ध्वजारोहण संपन्न किया जा चुका है. इसके बाद अब शेष छह उपमंदिरों पर भी ध्वजारोहण की तैयारियां हैं. चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपमंदिरों पर ध्वजारोहण होना है, उनमें भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति, शेषावतार और हनुमान जी के मंदिर शामिल हैं. इनमें मुख्य रुप से हनुमानजी के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विशेष आयोजन 2 अप्रैल हनुमान जयंती को किया जाएगा.

अयोध्या: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अन्य मन्दिरों पर भी ध्वजारोहण की तिथियां तय कर दी हैं. रामनवमी के पहले बाकी मन्दिरों में ध्वजारोहण किया जाएगा. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक दिवसीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं.

वहीं अन्य पांच उपमंदिरों पर 23 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच संपन्न होंगे. इसके लिए ट्रस्ट ने सामान्य रूप से समिति लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. प्रत्येक आयोजन में लगभग 50 संत, 50 गृहस्थ श्रद्धालु, इंजीनियर व श्रमिकों सहित करीब 200 लोग शामिल रहेंगे.

चंपत राय ने बताया कि दो अप्रैल को हनुमान जयंती पर हनुमान मन्दिर पर ध्वज आरोहित करने के लिए कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, उमा भारती, जयभान पवैया, सुरेन्द्र जैन, कानपुर से प्रकाश शर्मा, प्रयागराज से केशव मौर्य है. ये ऐसे लोग हैं जो मन्दिर आंदोलन को घर-घर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है.

राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपतराय (ETV Bharat)

चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर निर्माण कार्य संपन्न करने वाले 6000 श्रमिकों को सम्मान से विदाई दी जाएगी. इसके लिए संस्थाओं के इंजीनियर, अधिकारी व श्रमिकों को सम्मानित करने की योजना बनाई है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बीते कार्यक्रम में श्रमिकों का सम्मान करने की योजना थी. लेकिन इसके पहले बहुत से लोगों को इसके बारे जानकारी होने के बाद दबाव आने लगा था.

इसलिए यह कार्यक्रम नहीं किया जा सका.