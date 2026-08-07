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बस्तर संभाग के 94 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण, छत्तीसगढ़ में 10 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि "इस बार के 15 अगस्त में बीजापुर के 35 ऐसे गांव हैं जहां पर पहली बार ध्वजारोहण होगा. सुकमा जिले में ऐसे 50 गांव होंगे जहां पर 15 अगस्त के दिन पहली बार झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित होगा. वही नारायणपुर जिले में 9 ऐसे गांव होंगे जहां पर पहली बार 15 अगस्त के दिन पहली बार ध्वजारोहण किया जाएगा.

रायपुर: 2026 का 15 अगस्त खास होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बस्तर संभाग के 94 गांव में ध्वजारोहण किया जाएगा. रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन भी गांव से लेकर शहर तक किया जाएगा. हर घर तिरंगा अभियान के तहत नक्सली घटनाओं में शहीद हुए परिजनों के घर जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें तिरंगा भेंट करेंगे. तिरंगा यात्रा का प्रदेश स्तर पर आयोजन राजधानी रायपुर में 10 अगस्त को सुबह 10:00 बजे मरीन ड्राइव से किया जाएगा.

10 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन सभी गांव में ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही है. इसके पूर्व भी जिन गांवों में ध्वजारोहण होता था, उन सब गांव को भी शामिल किया गया है. बस्तर संभाग के जिन इलाकों में बड़ी नक्सली घटना या मुठभेड़ हुई है, उन गांवों तक अभियान को पहुंचाया जाएगा. विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ और अंदरूनी गांव को जोड़ते हुए हमारे संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा. संगठन के इस अभिनव प्रयोग के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव के लोगों को जोड़ेंगे.

बस्तर क्षेत्र में हुए नक्सली हिंसा में जितने लोग शहीद हुए हैं या बलिदान हुए हैं, उन सभी शहीदों के घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा भेंट करेंगे. राष्ट्र के गणतंत्र होने के बाद भी बस्तर के कई ऐसे गांव थे जिन्हें नकारा जाता था. जहां पर सिर्फ और सिर्फ नक्सली राज किया करते थे और भारत के संविधान को नहीं माना जाता था. उन गांवों में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होगा. बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ तिरंगा लहराएगा. इस 15 अगस्त में 500 से अधिक ऐसे स्थान होंगे जहां पर स्कूलों का नाम चौराहों का नाम सामुदायिक भवन का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा, जिसकी अंतिम घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे: विजय शर्मा, गृहमंत्री

साल 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा शुरू की थी. उस व्यापक सोच को हमें आगे लेकर जाना है. बड़े संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें ये आजादी मिली है. इसलिए देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति के भाव से जोड़ना और अपनी संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है: अरुण साव, डिप्टी सीएम

2 चरणों में चलेगा अभियान

डिप्टी सीएम ने बताया कि यह अभियान 2 चरणों में होगा. 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक मंडल में और मंडल के जो बड़े गांव हैं उन गांवों में भी व्यापक रूप से तिरंगा यात्रा के आयोजन की योजना बनाई गई है. 450 से अधिक मंडल हैं जहां यह आयोजन किया जाएगा. उन सभी मंडलों में इसकी तैयारियां तेज गति से हो रही हैं. डिप्टी सीएम ने बताया कि पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्र प्रेम के भाव में डूबेगा और पूरे उत्साह से तिरंगा यात्रा में भाग लेगा.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तिरंगा यात्रा को यादगार बनाया जाएगा जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल होगा. स्कूल के छात्र से लेकर एनसीसी कैडेट और भारत स्काउट एंड गाइड के छात्र भी इसमें शामिल होंगे.

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