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अयोध्या राम मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर के शिखर पर फहराई पताका, रामनवमी की तैयारियां भी पूरी

अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थापित भगवान सूर्य देव के मंदिर शिखर पर विधिविधान पूर्वक ध्वज का आरोहण किया गया. इस भगवा रंग के ध्वज पर 'ऊं' अंकित है. उन्नीस फीट सात इंच ऊंचे दंड पर लगा ध्वज 9 फिट 3 इंच लंबे और 4 फीट 7 इंच चौड़ा है. अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण. (Video Credit; ETV Bharat) राम मंदिर में सूर्यवंशी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पूर्व भगवान सूर्य देव की आराधना संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई. इसके बाद मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज का भी पूजन किया गया, जिसके बाद रस्सियों के सहारे ध्वज को शिखर पर आरोहित किया गया. इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए. इस आयोजन में मुख्य रूप से बावन मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण, दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य, रंग महल मंदिर के महंत रामचरणदास, अशर्फी भवन मंदिर के महंत जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य महाराज, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि, सीताकांत सदन मंदिर के महंत रामानुजशरण ब्रह्मचारी, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल नागरकट्टे, एसपी सुरक्षा राम जन्मभूमि बलरामाचारी दुबे, ट्रस्ट के इंजीनियर जगदीश आफले, तीर्थ क्षेत्र भवन सह प्रभारी प्रद्युम्न सिंह समेत अन्य लोग सम्मिलित रहे.