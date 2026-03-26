अयोध्या राम मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर के शिखर पर फहराई पताका, रामनवमी की तैयारियां भी पूरी
संतों की उपस्थिति में भगवान सूर्य की आराधना के बाद शिखर पर लगने वाले ध्वज का भी पूजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:24 PM IST
अयोध्या: चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थापित भगवान सूर्य देव के मंदिर शिखर पर विधिविधान पूर्वक ध्वज का आरोहण किया गया. इस भगवा रंग के ध्वज पर 'ऊं' अंकित है. उन्नीस फीट सात इंच ऊंचे दंड पर लगा ध्वज 9 फिट 3 इंच लंबे और 4 फीट 7 इंच चौड़ा है.
राम मंदिर में सूर्यवंशी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पूर्व भगवान सूर्य देव की आराधना संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई. इसके बाद मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज का भी पूजन किया गया, जिसके बाद रस्सियों के सहारे ध्वज को शिखर पर आरोहित किया गया. इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए. इस आयोजन में मुख्य रूप से बावन मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण, दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य, रंग महल मंदिर के महंत रामचरणदास, अशर्फी भवन मंदिर के महंत जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य महाराज, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि, सीताकांत सदन मंदिर के महंत रामानुजशरण ब्रह्मचारी, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल नागरकट्टे, एसपी सुरक्षा राम जन्मभूमि बलरामाचारी दुबे, ट्रस्ट के इंजीनियर जगदीश आफले, तीर्थ क्षेत्र भवन सह प्रभारी प्रद्युम्न सिंह समेत अन्य लोग सम्मिलित रहे.
इसी के साथ राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी पूरी हो गई है. शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में प्रतीकात्मक भगवान का जन्मोत्सव संपन्न किया जाएगा. इस दौरान विराजमान राम लाल का विधिविधान पूर्वक अभिषेक पूजन और श्रृंगार भी संपन्न होगा. जहां दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच चुके हैं.
इस क्रम में रामनवमी पर्व को लेकर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दी गई है. पूरे अयोध्या धाम को 6 जोन और 29 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया गया है. प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टर स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक निगरानी कर रहे हैं. प्रमुख धार्मिक स्थलों हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नयाघाट और नागेश्वरनाथ मंदिर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन मंदिरों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं, जहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
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