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राम मंदिर परिसर में गूंजा 'हर-हर महादेव', सीएम योगी ने शिव मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा

सीएम ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें और सनातन एकता के साथ नए भारत के निर्माण में योगदान दें

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अयोध्या: राम मंदिर परिसर में शिव मंदिर के शिखर पर सीएम योगी ने किया ध्वजारोहण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:01 PM IST

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अयोध्या: राम जन्मभूमि परिसर से बुधवार को एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के परकोटा में नवनिर्मित शिव मंदिर के शिखर पर विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने वैदिक आचार्यों की मौजूदगी में पूरे विधि-विधान से ध्वज का पूजन किया. पूजन के बाद सीएम योगी ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित किया. जैसे ही शिखर पर ध्वज लहराया, पूरा मंदिर परिसर 'जय श्री राम' और ' जय भोले नाथ' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा व विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.

दरअसल, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद उप मंदिरों के शिखर पर भी ध्वजारोहण किया जा रहा है. परकोटा के उत्तरी भुज पर स्थित मां अन्नपूर्णा देवी, दक्षिण पश्चिम कोण में बने भगवान सूर्य और दक्षिणी भुज पर स्थित हनुमान मंदिर, पूर्व और दक्षिण कोण पर स्थित गणेश मंदिर के शिखर ध्वज की स्थापना हो चुकी है. बुधवार को वैशाख माह के त्रयोदशी तिथि के शुभ मुहूर्त 5:30 मिनट पर पूजन-अर्चन के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया. इस आयोजन में अयोध्या के साधु-संत और 1200 कार्यकर्ता शामिल होकर महत्वपूर्ण पल के साक्षी बने.

'भगवान शिव पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं'

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने आस्था, भव्यता और नए भारत के आत्मविश्वास तीनों को एकसाथ दिखा दिया. वहीं, सीएम ने अपना अनुभव साझा करते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब वे गांव-गांव पहुंचे, तो वहां के लोगों को जैसे ही पता चलता महिलाएं, पुरुष और बच्चे खुद सड़कों पर उतर आते थे, कोई पहचान हो या न हो, हर चेहरे पर एक ही आवाज “जय श्री राम”. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि राम की वह शक्ति है, जो पूरे देश को जोड़ती है. सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम त्रेता युग से भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते आए हैं, श्रीकृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ते हैं और भगवान शिव पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं. यही तीनों शक्तियां आज भी भारत की एकता की सबसे बड़ी ताकत हैं.

'जब-जब समाज बंटा, तब-तब देश ने नुकसान उठाया'

सीएम ने अयोध्या के बदलते स्वरूप को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि लाखों श्रद्धालु रोज रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. देश-दुनिया से लोग आ रहे हैं और सुविधाएं ऐसी कि रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट सब कुछ “वॉकिंग डिस्टेंस” पर महसूस होता है. चारों तरफ चौड़ी सड़कें, आधुनिक व्यवस्था और भव्यता ये नई अयोध्या, त्रेता युग की याद दिला रही है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब-जब समाज बंटा, तब-तब देश ने नुकसान उठाया, लेकिन जब पूरा सनातन समाज एक स्वर में खड़ा हुआ, तभी राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. यही एकता आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी विरासत पर गर्व करें, समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें और सनातन एकता के साथ नए भारत के निर्माण में योगदान दें. इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी, संत-महंत और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

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