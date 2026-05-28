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अयोध्या में मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कल; 3500 महिलाएं होंगी शामिल, जानिये क्या है खास तैयारी?

गोपाल जी राव के मुताबिक, लगभग अयोध्या में 500 से अधिक कमरों को बुक किया गया है.

राम मंदिर
राम मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:00 PM IST

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अयोध्या : राम मंदिर में मां भगवती के मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुक्रवार (28 मई) को संपन्न होगा. राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं साध्वी ऋतंभरा ध्वजारोहण करेंगी. इनके साथ राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की महिला जवान ध्वजारोहण की रस्सी को खींचने का काम करेंगी. मंदिर परिसर में समारोह की तैयारी को लगभग पूरा कर लिया गया है. लगभग 3500 महिलाएं इस आयोजन में शामिल हो रही हैं.

गोपाल जी राव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव के मुताबिक, लगभग अयोध्या में 500 से अधिक कमरों को बुक किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि साध्वी ऋतंभरा अपनी शिष्यों के साथ अयोध्या पहुंच रहीं हैं. परिसर में महिलाओं के बैठने की व्यवस्था और मंच की व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है. संपूर्ण कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा.



इस आयोजन में मुख्य रूप से साध्वी निरंजन ज्योति, विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति इकाई संयोजिका मीनाक्षी, दुर्गा वाहिनी संयोजिका प्रज्ञा महला भी विशेष रूप से आ रहीं हैं. इसके अलावा राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी की महिला कमांडो, परिसर में कार्यरत महिलाएं भी शामिल होंगी. शाम को 6:00 बजे भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का समारोह प्रारंभ होगा जो लगभग 7:30 बजे तक चलेगा. इस दौरान आने वाले अतिथियों को विशेष प्रसाद भी दिया जाएगा.




राममंदिर व उप मंदिरों के निर्माण पूर्ण के मंदिरों में भी ध्वजारोहण प्रक्रिया को संपन्न करने की तैयारी है. परकोटा में बने 6 पंचायतन मंदिरों में ध्वजारोहण सम्पन्न होने के बाद दक्षिण दिशा स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजारोहण किया जाएगा. ट्रस्ट के सदस्य गोपाल जी राव के अनुसार, दोनों डिप्टी सीएम समेत समाज से कुछ प्रमुख वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना राम मंदिर, 15 को शेषावतार और 29 को दुर्गा मंदिर पर होगा ध्वजारोहण

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