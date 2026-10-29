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निबंधन शुल्क में 10% की वृद्धि पर चैम्बर ने जताई आपत्ति, सरकार के निर्णय से नाराज FJCCI

FJCCI ने निबंधन शुल्क में वृद्धि पर आपत्ति जताई ( ETV BHARAT )

चैंबर भवन में आयोजित इस बैठक में राज्य की बाजार समितियों में आवंटित दुकानों एवं गोदामों के किराये में एकतरफा वृद्धि के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए यह कहा गया है कि व्यापारियों पर आर्थिक बोझ डालने वाले ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संबंधित व्यापारिक संगठनों एवं स्टेकहोल्डर्स से विमर्श किए बिना लागू करना उचित नहीं है. इससे व्यापारियों में असंतोष बढ़ने के साथ ही बाजार समितियों की व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं.

औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की ढुलाई में परेशानी

चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने इस विषय पर जल्द ही कृषि मंत्री से मिलकर आपत्ति दर्ज करने की बात कही गई. इस मौके पर कोयलांचल प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा ने गिरिडीह में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नो-इंट्री के कारण औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की ढुलाई में हो रही परेशानी तथा डेमरेज एवं व्हार्फेज शुल्क से बढ़ती लागत पर चिंता जताई.

सुधार के लिए जियाडा से हस्तक्षेप की मांग

उन्होंने जिले में बाईपास सड़क निर्माण को आवश्यक बताया और न्यू गिरिडीह होकर स्वीकृत गया–संतरागाछी एक्सप्रेस एवं मधुपुर–चोपन रेल सेवाओं का परिचालन शीघ्र शुरू कराने की मांग की. नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल ने रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल स्थिति में सुधार के लिए जियाडा से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की.

उन्होंने रांची–हजारीबाग मार्ग से राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन, रांची रोड रेलवे स्टेशन की स्थिति में सुधार तथा हजारीबाग–चतरा–गया नई रेल लाइन के निर्माण के लिए संबंधित रेलवे प्राधिकार से आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया. चैंबर अध्यक्ष ने इन सभी मुद्दों पर फेडरेशन के स्तर से हरसंभव पहल करने का आश्वासन दिया.

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करने की उठी मांग

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दामोदर कसेरा ने जिले में सिक्कों की कमी के कारण छोटे दुकानदारों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया. पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित जायसवाल ने मेदिनीनगर में यातायात व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए ट्रैफिक डीएसपी की पदस्थापना की आवश्यकता बताई, साथ ही जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में फेडरेशन से सहयोग का आग्रह किया.

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के चालू होने पर दिया जोर

कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने जमशेदपुर एवं आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने नेमरा में उच्चस्तरीय शैक्षणिक संस्थान एवं अत्याधुनिक चिकित्सकीय अस्पताल स्थापित करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे झारखंड के लोगों को शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी.