निबंधन शुल्क में 10% की वृद्धि पर चैम्बर ने जताई आपत्ति, सरकार के निर्णय से नाराज FJCCI
FJCCI ने निबंधन शुल्क में 10% की वृद्धि के निर्णय पर आपत्ति जताई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 6:58 AM IST
रांची: बाजार समितियों में आवंटित दुकानों एवं गोदामों के किराये में वृद्धि के निर्णय पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आपत्ति जताई है. चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में सरकार के निर्णय पर नाराजगी जताई गई.
एकतरफा वृद्धि के निर्णय पर नाराजगी
चैंबर भवन में आयोजित इस बैठक में राज्य की बाजार समितियों में आवंटित दुकानों एवं गोदामों के किराये में एकतरफा वृद्धि के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए यह कहा गया है कि व्यापारियों पर आर्थिक बोझ डालने वाले ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संबंधित व्यापारिक संगठनों एवं स्टेकहोल्डर्स से विमर्श किए बिना लागू करना उचित नहीं है. इससे व्यापारियों में असंतोष बढ़ने के साथ ही बाजार समितियों की व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं.
औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की ढुलाई में परेशानी
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने इस विषय पर जल्द ही कृषि मंत्री से मिलकर आपत्ति दर्ज करने की बात कही गई. इस मौके पर कोयलांचल प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा ने गिरिडीह में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नो-इंट्री के कारण औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की ढुलाई में हो रही परेशानी तथा डेमरेज एवं व्हार्फेज शुल्क से बढ़ती लागत पर चिंता जताई.
सुधार के लिए जियाडा से हस्तक्षेप की मांग
उन्होंने जिले में बाईपास सड़क निर्माण को आवश्यक बताया और न्यू गिरिडीह होकर स्वीकृत गया–संतरागाछी एक्सप्रेस एवं मधुपुर–चोपन रेल सेवाओं का परिचालन शीघ्र शुरू कराने की मांग की. नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल ने रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल स्थिति में सुधार के लिए जियाडा से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की.
उन्होंने रांची–हजारीबाग मार्ग से राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन, रांची रोड रेलवे स्टेशन की स्थिति में सुधार तथा हजारीबाग–चतरा–गया नई रेल लाइन के निर्माण के लिए संबंधित रेलवे प्राधिकार से आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया. चैंबर अध्यक्ष ने इन सभी मुद्दों पर फेडरेशन के स्तर से हरसंभव पहल करने का आश्वासन दिया.
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करने की उठी मांग
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दामोदर कसेरा ने जिले में सिक्कों की कमी के कारण छोटे दुकानदारों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया. पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित जायसवाल ने मेदिनीनगर में यातायात व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए ट्रैफिक डीएसपी की पदस्थापना की आवश्यकता बताई, साथ ही जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में फेडरेशन से सहयोग का आग्रह किया.
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के चालू होने पर दिया जोर
कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने जमशेदपुर एवं आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने नेमरा में उच्चस्तरीय शैक्षणिक संस्थान एवं अत्याधुनिक चिकित्सकीय अस्पताल स्थापित करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे झारखंड के लोगों को शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी.
क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की समस्या
चैंबर अध्यक्ष ने इन सुझावों पर अग्रतर पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने का आश्वासन दिया. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए जियाडा की पीसीसी एवं एलएसी में क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के मनोनयन की पहल की जाएगी.
बैठक में फेडरेशन के वर्तमान सत्र की गतिविधियों के आयोजन हेतु सर्वसम्मति से कुल 75 उप समितियों एवं उनके चेयरमेन का मनोनयन किया गया. उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय ने बताया कि कुछ अन्य उप समितियों का गठन कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में किया जाएगा. बैठक में बस परमिट के नवीनीकरण में हो रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई. व्यवसायियों को हो रही परेशानी को देखते हुए चैंबर अध्यक्ष ने विभागीय सचिव से इस मुद्दे पर शीघ्र वार्ता के लिए आश्वस्त किया.
10% की वृद्धि के निर्णय पर चैम्बर ने जताई आपत्ति
झारखंड में भूमि एवं भवन की खरीद-बिक्री पर निबंधन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की. चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि इस निर्णय से आम लोगों एवं व्यवसायियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने इस मुद्दे पर विभागीय सचिव से पुनर्विचार का आग्रह किया. सह सचिव पूजा ढाढा एवं सह सचिव अमित शर्मा ने संयुक्त रूप से चैंबर की सदस्यता के लिए प्राप्त नए आवेदनों को प्रस्तुत किया, जिन्हें कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया.
यात्रियों एवं यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव
रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर पुनर्निर्माण कार्य के कारण इसके बंद होने से यात्रियों एवं यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग ने रांची रेल मंडल के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्ता करने की बात कही.
इधर, सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्लेटफॉर्म संख्या-1 बंद होने से पूर्व सभी संबंधित ट्रेनों का ठहराव नामकुम एवं अरगोड़ा रेलवे स्टेशनों पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि रांची स्टेशन रोड पर यातायात का अतिरिक्त दबाव न बढ़े और यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
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