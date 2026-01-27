ETV Bharat / state

Budget 2026: झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जरूरत, केंद्र दे विशेष पैकेज: चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा

आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इसके लिए चैंबर ने जो केंद्र सरकार को सुझाव भेजा है, उसमें झारखंड राज्य में दो और स्टील प्लांट की स्थापना हो, डिफेंस और रेलवे के बड़े संयंत्र लगे शामिल है. जिसके तहत राज्य में एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा. आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि चैंबर ने झारखंड में रेलवे और वायु सेवा को बढ़ाने के साथ-साथ नए एक्सप्रेस-वे को बढ़ाने का केंद्र को सुझाव दिए हैं. झारखंड में हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना: झारखंंड चैंबर

इधर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार को बजट को लेकर कई सुझाव दिए हैं. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में झारखंड चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट को विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर बनाना होगा. इसके लिए पूर्वोत्तर भारत, जो ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को लगता है कि झारखंड एकमात्र राज्य है, जो इस सपना को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

रांची: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही हैं. लगातार नौवीं बार लोकसभा में बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. इसके अलावे 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिससे शेयर बाजार भी खुले रहेंगे. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम बजट आर्थिक विकास, ढांचागत निर्माण और राजकोषीय मजबूती पर आधारित होगा. इन सबके बीच इस बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के साथ-साथ डिफेंस कॉरिडोर और फार्मा कॉरिडोर बनाने की मांग की, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि आम बजट में कृषि को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन जैसे सेक्टर में भी झारखंड को अवसर मिले, इसको लेकर केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है. झारखंड में पर्याप्त वन क्षेत्र है, जिसका लाभ पूरे देश को मिलता है. इसके लिए राज्य को विशेष पैकेज देना चाहिए, जिससे वन संपदा को और विकसित करने के साथ संरक्षित किया जा सके.



झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जरूरत: चैंबर

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की मांग की है. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए केंद्र को पहल करनी होगी. क्योंकि झारखंड प्रोडक्शन स्टेट है. झारखंड को कंजंपशन स्टेट नहीं कहने का मतलब यह है कि हमारे राज्य से चाहे वह खनिज संपदा ही क्यों ना हो दूसरे राज्य जाता है. वहां जीएसटी इनपुट 18 प्रतिशत के बजाय हमारे राज्य को 9 प्रतिशत ही मिलता है. आने वाले दिनों में झारखंड में लोग जो उपभोग करते हैं, उससे आधारित उद्योग कैसे लगे, इसके लिए पहल करनी होगी.



फूड प्रोसेसिंग हो या अन्य सामान, अगर यहीं तैयार हो तो झारखंड को 18 प्रतिशत जीएसटी मिलेगा. इसलिए चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड मैन्युफैक्चरिंग हब में आए और उसमें मुख्यतः यहां जो मैन्युफैक्चरिंग हो और उसका प्रदेश में ही कंजंपशन बढ़े. साथ ही राज्य से कैसे अधिक से अधिक निर्यात बढ़े. क्योंकि निर्यात बढ़ने से रोजगार बढ़ता है और सरकार को राजस्व भी आती है. जिससे व्यवसाय बढ़ता है और फायदा कई लोगों को मिलता है. उन्होंने कहा कि खनन आधारित उद्योग अपने ही राज्य में होना चाहिए. इसको लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार को अपना मंतव्य भेजा है.

