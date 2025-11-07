ETV Bharat / state

राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला चैंबर शिष्टमंडल, पंडरा बाजार समिति में मतगणना स्थल नहीं बनाने का किया आग्रह

रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से शिष्टाचार मुलाकात की.

इस दौरान चैंबर के प्रतिनिधियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में होने वाले शहरी निकाय के चुनाव के मतगणना कार्यों के लिए पंडरा बाजार की जगह किसी अन्य वैकल्पिक स्थल का चयन करने का आग्रह किया.

FJCCI के अध्यक्ष समेत दूसरे पदाधिकारियों के बयान (Etv bharat)

कृषि मंडी की दुकान या गोदाम का अधिग्रहण करने से मंडी में लगभग चार माह तक व्यापार बाधित हो जाता है. ऐसी समस्या राज्य के दूसरे जिलों में भी होती है. जहां चुनाव मतगणना कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा कृषि मंडी की दुकान, गोदाम का अधिग्रहण किया जाता है: आदित्य मल्होत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स.

चैंबर अध्यक्ष ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड चैंबर की याचिका पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए चैंबर द्वारा लगातार राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इसकी मांग करता रहा है लेकिन सकारात्मक आश्वासन के बावजूद अभी तक इस दिशा में पहल नहीं की जा सकी है, जिससे निकट भविष्य में होने वाले निगम चुनाव में जिला प्रशासन द्वारा दोबारा से पंडरा कृषि बाजार की दुकान, गोदाम का अधिग्रहण करने की आशंका से व्यापारी चिंतित हैं.

चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक लेनदेन के लिए नकद राशि लेकर आवागमन की सीमा की समीक्षा करने तथा वैध ट्रांजेक्शन प्रमाण प्रस्तुत करने पर व्यापारियों को छूट देने की मांग भी रखी.

राज्य स्थापना दिवस को भव्य बनाने में जुटा चैंबर

15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को लेकर झारखंड चैंबर ने तैयारियां शुरू कर दी है. चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि राज्य गठन के 25 साल हो रहे हैं, यह रजत वर्ष है. ऐसे में इस मौके को राज्य के व्यवसायी खास बनाएंगे. चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस मौके को खास बनाने के लिए 9 नवंबर से लगातार कार्यक्रम चलाए जाएंगे. जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर साइक्लोथॉन, वृक्षारोपण, हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.