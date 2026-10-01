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राज्यपाल से मिला FJCCI का शिष्टमंडल, ज्ञापन सौंपकर रखी ये प्रमुख मांग

झारखंड के राज्यपाल से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का शिष्टमंडल लोकभवन में मिला. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

FJCCI delegation met Jharkhand Governor
राज्यपाल से मिला FJCCI का शिष्टमंडल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 8:49 PM IST

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रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का शिष्टमंडल गुरूवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोकभवन में मिला. इस मौके पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, झारखंड नितिन मदन कुलकर्णी भी उपस्थित रहे. चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में व्यापार, उद्योग, निवेश, रोजगार एवं आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा की.

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश एवं औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बेहतर विधि-व्यवस्था, अनुकूल कारोबारी वातावरण को आवश्यक बताते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा. इस दौरान चैंबर ने राज्य की विधि-व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष पहल करने, वर्तमान ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने तथा व्यापारियों के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने का सुझाव दिया.

श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अच्छी सुविधाओं पर जोर

इसके साथ ही राज्य में धार्मिक एवं पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. प्रतिनिधिमंडल ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रम संचालित करने का सुझाव दिया.

चैंबर ने एमएसएमई एवं स्थानीय उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी एमएसएमई फेसिलिटेशन एवं सपोर्ट मेकनिज्म विकसित करने एवं सरकारी खरीद में स्थानीय उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया.

होल्डिंग टैक्स के विषय पर चैंबर ने चिंता व्यक्त की

झारखंड के विभिन्न नगर निकायों में बढ़ते होल्डिंग टैक्स के विषय पर भी चैंबर ने राज्यपाल के समक्ष चिंता व्यक्त की तथा करदाताओं की संख्या बढ़ाने एवं कर आधार के विस्तार पर ध्यान देने की बात कही. चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, खनिज संपदा आधारित वैल्यू एडिशन उद्योगों को प्रोत्साहित करने, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योगों के विस्तार तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग एवं बाजार विस्तार पर भी सुझाव दिया.

बाबा धाम के पास पुलिस थाना की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक एवं पर्यटन सुविधाओं पर भी चर्चा की. साथ ही यह भी सुझाव दिया कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में टूरिस्ट पुलिस की स्थाई व्यवस्था की जाए. साथ ही मंदिर के पास टूरिस्ट थाना की स्थापना पर भी विचार किया जाए, जिससे पर्यटकों से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने FJCCI के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्योग जगत की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने चैंबर द्वारा रखे गए सुझावों पर उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया तथा राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद बनाए रखने की बात कही.

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