ETV Bharat / state

NH-305 पर इन गाड़ियों के लिए टाइमिंग फिक्स, डीसी ने जारी किए आदेश

वहीं, हाईवे पर इन गाड़ियों की आवाजाही पर ये आदेश लागू नहीं होंगे.

vehicle Timing on Aut to Luhri road
औट से लुहरी सड़क (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में अब नेशनल हाईवे-305 पर बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है. ऐसे में अब हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही समयसारिणी के अनुसार ही होगी. एनएच-305 पर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं.

बड़ी गाड़ियों के लिए समय सीमा निर्धारित

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, औट से जलोड़ी पास तक सुबह 9 बजे से 12:30 और दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे के बीच ही बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इन बड़े वाहनों में टिपर, डंपर और अन्य भारी मोटर वाहन शामिल हैं. ये आदेश मालवाहक और भारी गाड़ियों के लिए प्रभावी होंगे.

इन गाड़ियों पर नहीं लागू होंगे आदेश

इसके अलावा हाईवे पर जिला मुख्यालय समेत उपमंडल मुख्यालय से चलते वाली सभी वाली सभी सरकारी और निजी बस सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी. प्रशासन की ओर से जारी ये आदेश एंबुलेंस, फायर टेंडर, आपदा प्रबंधन सहित आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे. डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने एसपी कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन को भी आदेश जारी किए हैं कि हाईवे पर यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाए.

"औट से जलोड़ी पास तक बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बुशहर को प्रतिबंधित हाईवे के दोनों ओर उचित साइन बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं, जो कि अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू

ये भी पढ़ें: इस दिन तक खुला रहेगा मनाली-लेह रोड, इतने बजे तक होगी गाड़ियों की आवाजाही

TAGGED:

TIMING FOR CARGO VEHICLE ON NH 305
TRAFFIC JAM PROBLEM IN KULLU
AUT TO JALORI PASS VEHICLE TIMING
औट से जलोड़ी पास
VEHICLE TIMING ON AUT TO LUHRI ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.