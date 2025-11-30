ETV Bharat / state

NH-305 पर इन गाड़ियों के लिए टाइमिंग फिक्स, डीसी ने जारी किए आदेश

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में अब नेशनल हाईवे-305 पर बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है. ऐसे में अब हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही समयसारिणी के अनुसार ही होगी. एनएच-305 पर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं.

बड़ी गाड़ियों के लिए समय सीमा निर्धारित

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, औट से जलोड़ी पास तक सुबह 9 बजे से 12:30 और दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे के बीच ही बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इन बड़े वाहनों में टिपर, डंपर और अन्य भारी मोटर वाहन शामिल हैं. ये आदेश मालवाहक और भारी गाड़ियों के लिए प्रभावी होंगे.