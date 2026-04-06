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जयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक के साथ 5 युवकों ने की छेड़छाड़, जयगढ़ महल के रास्ते की है घटना

घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी युवकों की पहचान की जा रही है.

FOREIGN TOURIST VISITING JAIPUR, FIVE YOUTHS MOLEST FEMALE
पुलिस थाना आमेर. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 11:11 AM IST

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जयपुरः राजधानी जयपुर में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है. पांच युवकों ने अकेली महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी युवकों की पहचान की जा रही है.

आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि जापान से जयपुर घूमने आई महिला पर्यटक ने आमेर थाने में शिकायत दी है. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जयगढ़ महल घूमने गई थी. वह आमेर महल के पिछले हिस्से से जयगढ़ किले की तरफ आ रही थी. रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए फोटो खींचने के लिए रुकी.

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सीसीटीवी में नजर आए आरोपी. (Courtesy: Jaipur Police)

पढ़ेंः उदयपुर में विदेशी महिला से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

पांच लड़कों ने की छेड़छाड़ः वहां मौजूद पांच युवक उसके पास पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे. जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगे. अचानक हुए इस घटनाक्रम से महिला घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उन लोगों से खुद को छुड़ाया और डरी सहमी हालत में दौड़ते हुए आमेर किले की तरफ भागी, जहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को पूरी घटना की जानकारी दी. महिला 2-3 दिन पहले जयपुर आई थी.

पुलिस पहुंची मौके पर, जांच शुरूः सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियो की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

Last Updated : April 6, 2026 at 11:11 AM IST

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