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जयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक के साथ 5 युवकों ने की छेड़छाड़, जयगढ़ महल के रास्ते की है घटना

पुलिस थाना आमेर. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है. पांच युवकों ने अकेली महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी युवकों की पहचान की जा रही है. आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि जापान से जयपुर घूमने आई महिला पर्यटक ने आमेर थाने में शिकायत दी है. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जयगढ़ महल घूमने गई थी. वह आमेर महल के पिछले हिस्से से जयगढ़ किले की तरफ आ रही थी. रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए फोटो खींचने के लिए रुकी. सीसीटीवी में नजर आए आरोपी. (Courtesy: Jaipur Police)