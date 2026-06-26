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बिहार में दर्दनाक हादसा, 5 दोस्तों को बहा ले गई गंगा की तेज धार, 3 को बचाया गया, 1 का मिला शव

पटना: राजधानी पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र पोस्ट ऑफिस घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया है. गंगा में नहाने आए 5 युवक गहरे पानी मे डूब गए. पांचों युवक आपस में दोस्त थे और साथ में गंगा स्नान के लिए गए थे. डूबने के दौरान युवकों की चीख सुनकर स्थानीय नाविकों ने मिलकर किसी तरह से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला.

1 शव बरामद: वहीं एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि एक अब भी लापता बताया जाता है. जिसकी तलाश अब भी जारी है. युवकों के गंगा जी मे डूबने की ख़बर मिलते ही घर परिवार से लेकर घाट तक पर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया.

बाढ़ में गंगा स्नान के दौरान डूबे युवक (ETV Bharat)

लापता युवक की तलाश जारी: घटना की सूचना मिलते ही पोस्ट ऑफिस घाट पर बाढ़ थाना की पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता दो युवकों की तलाश कराई गई. SDRF की टीम को भी सूचना देकर बुलाया गया है. फिलहाल एक शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

परिजनों का गंभीर आरोप: परिजनों ने बताया कि विकास और रोहित सहित 5 लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे. स्नान के क्रम में सभी डूबने लगे लेकिन 3 को बचा लिया गया जबकि दो युवक डूब गए. वहीं परिजन प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर टीम समय पर पहुंचती तो दोनों युवकों को बचाया जा सकता था.