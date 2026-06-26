बिहार में दर्दनाक हादसा, 5 दोस्तों को बहा ले गई गंगा की तेज धार, 3 को बचाया गया, 1 का मिला शव
पटना के बाढ़ के पोस्ट ऑफिस घाट में नहाने के दौरान 5 दोस्त डूब गए. तीन को सुरक्षित निकाला गया, एक शव बरामद.
Published : June 26, 2026 at 12:26 PM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र पोस्ट ऑफिस घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया है. गंगा में नहाने आए 5 युवक गहरे पानी मे डूब गए. पांचों युवक आपस में दोस्त थे और साथ में गंगा स्नान के लिए गए थे. डूबने के दौरान युवकों की चीख सुनकर स्थानीय नाविकों ने मिलकर किसी तरह से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला.
1 शव बरामद: वहीं एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि एक अब भी लापता बताया जाता है. जिसकी तलाश अब भी जारी है. युवकों के गंगा जी मे डूबने की ख़बर मिलते ही घर परिवार से लेकर घाट तक पर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया.
लापता युवक की तलाश जारी: घटना की सूचना मिलते ही पोस्ट ऑफिस घाट पर बाढ़ थाना की पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता दो युवकों की तलाश कराई गई. SDRF की टीम को भी सूचना देकर बुलाया गया है. फिलहाल एक शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
परिजनों का गंभीर आरोप: परिजनों ने बताया कि विकास और रोहित सहित 5 लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे. स्नान के क्रम में सभी डूबने लगे लेकिन 3 को बचा लिया गया जबकि दो युवक डूब गए. वहीं परिजन प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर टीम समय पर पहुंचती तो दोनों युवकों को बचाया जा सकता था.
"रोहित कुमार और विकास कुमार डूब गए हैं. पांच दोस्त नहाने आए थे. एक मेरा अपना भाई और एक चचेरा भाई था. पांचों को तैरना आता था, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है."- अविनाश कुमार, मृतक का भाई
लोगों ने किया हंगामा: लापता दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और थाना क्षेत्र के मसूद बिगहा गांव के रहने वाले हैं. जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच की है. पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जामकर हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर जाम हटाया और मामले को शांत कराया गया है.
बाढ़ एसडीपीओ राम कृष्ण ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. खोजबीन की जा रही है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि मोहल्ले वासियों में शोक की लहर फैल गई है.
"नदी के उस पार पांचों गए थे. लौटने के समय डूबा है. सूचना दे दी गई है गोताखोर आ रहे हैं."- ASI बाढ़ थाना
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