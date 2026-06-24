नदी में डूबने से पांच युवकों की मौत, एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी
सोन नदी में शादी के बाद स्नान के लिए गए दो युवकों कि डूबेने से मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:37 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 8:44 PM IST
सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र के सोन नदी में बुधवार दोपहर नहाने के दौरान डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि गोमती नदी में स्नान कर रहे दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सुचना दी, सुचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक एक भी शव बरामद नहीं हुए हैं.
एडिशनल एसपी अनिल कुमार के आनुसार, चोपन थाना क्षेत्र के मीतापुर स्थित सोन नदी में शादी के बाद स्नान के लिए गए दो किशोर गहरे पानी में डूब गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कराया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों किशोरों की तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका.
इस दौरान अधिक भीड़ होने के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस द्वारा लोगो को हटाने के दौरान एक अन्य युवक भी गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया. इसके बाद लापता युवकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई.
डूबे हुए युवकों में बोल बम पुत्र लोधी उम्र 16 वर्ष, दीपक पुत्र भगवान दास उम्र 9 वर्ष और संदीप कुमार पुत्र रविन्द्र 18 वर्ष शामिल है. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. अपर जिलाधिकारी बागीश शुक्ला ने मृतकों को मुआवजा देने तथा खनन विभाग से जांच कराने की बात कही है.
वहीं, गोमती नदी में स्नान कर रहे दो सगे भाइयों का मौत हो गई. बताया जाता है कि अचानक छोटा भाई गहरे पानी मे चला गया और डूबने लगा, तभी बड़ा भाई उसे बचाने के लिए लपका लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते दोनों नदी में डूब गए.
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