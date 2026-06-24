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नदी में डूबने से पांच युवकों की मौत, एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र के सोन नदी में बुधवार दोपहर नहाने के दौरान डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि गोमती नदी में स्नान कर रहे दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सुचना दी, सुचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक एक भी शव बरामद नहीं हुए हैं.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार के आनुसार, चोपन थाना क्षेत्र के मीतापुर स्थित सोन नदी में शादी के बाद स्नान के लिए गए दो किशोर गहरे पानी में डूब गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कराया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों किशोरों की तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका.

इस दौरान अधिक भीड़ होने के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस द्वारा लोगो को हटाने के दौरान एक अन्य युवक भी गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया. इसके बाद लापता युवकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई.