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जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पांच साल का अनुभव अनिवार्य : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में पांच साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवाओं में दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करने का अधिकार है. ऐसा वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक या तार्किक रूप से पूर्ण होना जरूरी नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार सहित 13 याचियों की याचिका पर दिया.