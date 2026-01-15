ETV Bharat / state

शाहजहांपुर पुलिस ने जानवर का शव बताकर नाले में फिंकवाया, पांच साल बाद DNA ने उसे अभिषेक बताया

शाहजहांपुर : पांच साल पहले 20 दिसंबर 2020 को आग की एक घटना को पुलिस ने हादसा मानकर बंद कर दिया था. अब DNA रिपोर्ट ने उस फाइल को फिर से खोल दिया है. जांच में सामने आया है कि जिस जले हुए अवशेष को पुलिस ने जानवर का बताकर नाले में फिंकवा दिया था वह 18 साल के अभिषेक का था. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

घटना थाना रोजा बस अड्डे की है. 19 दिसंबर 2020 की रात एक मोबाइल फोन की दुकान में आग लग गई थी. 20 दिसंबर की सुबह दुकान में जला हुआ अवशेष मिला था, जिसे कथित तौर पर जानवर का बता कर पुलिस ने फेंकवा दिया. पशु चिकित्सा अधिकारी ने जांच में बताया कि अवशेष इंसान के हैं. घटनास्थल से एक धातु का कड़ा और बेल्ट के टुकड़े भी मिले थे.

बरामद सामान से शव की पहचान अभिषेक यादव (18) के रूप में हुई. पिता राम अवतार ने बेटे के लापता होने पर थाना रामचंद्र मिशन में 15 फरवरी 2021 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी. परिवार ने बताया कि अभिषेक 19 दिसंबर की रात से लापता था. रात में अभिषेक को नईम ने फोन कर बुलाया था, जिसके बाद विवाद हुआ था. परिजनों ने राजू और नईम पर हत्या करने का आरोप लगाया था.

पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा जिसकी रिपोर्ट मैच हो गई है. परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना में उन्हें न्याय के लिए पांच साल तक इंतजार करना पड़ा. पुलिस कार्रवाई करने की बजाय लाश को जानवर का बताती रही. जानवर की लाश बताने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.