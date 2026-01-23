ETV Bharat / state

उम्र सिर्फ 5 साल, मगर हुनर बेमिसाल,थिरकती ऊंगलियों का बादशाह

वाराणसी: कहा जाता है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती. इसका जीता जागता प्रमाण हैं त्रिशान्त शर्मा. त्रिशान्त 5 साल का हैं और पांच वाद्य यंत्र (Instrument) पर धुन निकला ने के साथ मार्शल आर्ट का किक देख हर कोई हैरान हो जाता है. त्रिशान्त में बचपन से ही यह प्रतिभा दिखने लगा था. त्रिशान्त ने अब-तक 7 पदक जीत चुके हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं. आइए बात करते हैं त्रिशान्त शर्मा की प्रतिभा और उपलब्धियों के बारे में...

स्कूल की पढ़ाई ट्यूशन के जरिए होती: त्रिशान्त तबला, पियानो, ड्रम, कांगो और जम्बो बजाते है. त्रिशान्त हर रोज इन इंस्ट्रूमेंटों पर प्रैक्टिस करते है. इसके साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेते है. त्रिशान्त की स्कूल की पढ़ाई ट्यूशन के जरिए होती है. त्रिशान्त शर्मा पियानो पर राष्ट्रगान जन गण मन, ड्रम पर लैला हो लैला, तबला, कांगो सहित पांच इंस्ट्रूमेंट पर धुन बजाते है. कई लोग तो त्रिशान्त पर ईश्वरीय की कृपा कहते है. कोई इसे माता पिता का अथक मेहनत करते है. जिस उम्र में बच्चे मोबाइल में कार्टून देखना पसंद करते है, उस उम्र में त्रिशान्त लोगों को म्यूजिक के धुन से मोहित करने का काम कर रहे है.

त्रिशान्त पियानो बजाते हुए (Photo Credit; ETV Bharat)

खेलों में कमाल: 7 पदक, 5 गोल्ड मेडल: समस्तीपुर, बिहार से निवासी होमी प्रसाद शर्मा पिछले चार वर्षों से अपनी पत्नी मनु शर्मा के साथ वाराणसी में रह रहे हैं. उनके पुत्र त्रिशान्त शर्मा (5) है. त्रिशान्त कराटे के गुण भी सीख रहा है. अब-तक वह 7 पदक जीत चुका हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं. इतना ही नहीं, वह इस साल मार्च में ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहा हैं. अगर त्रिशान्त ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के तीसरे सबसे कम उम्र के ब्लैक बेल्ट धारक बन सकता हैं. त्रिशान्त के पिता ने बताया कि उसे बचपन से ही रुझान म्यूजिक की तरफ से देखा गया. इसके बाद हम लोगों ने त्रिशान्त को म्यूजिक सिखाने के लिए प्रयास शुरू किए.