उम्र सिर्फ 5 साल, मगर हुनर बेमिसाल,थिरकती ऊंगलियों का बादशाह
मार्शल आर्ट में भी कुशल, अब तक सात पदक जीत चुका, इनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 11:43 AM IST
वाराणसी: कहा जाता है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती. इसका जीता जागता प्रमाण हैं त्रिशान्त शर्मा. त्रिशान्त 5 साल का हैं और पांच वाद्य यंत्र (Instrument) पर धुन निकला ने के साथ मार्शल आर्ट का किक देख हर कोई हैरान हो जाता है. त्रिशान्त में बचपन से ही यह प्रतिभा दिखने लगा था. त्रिशान्त ने अब-तक 7 पदक जीत चुके हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं. आइए बात करते हैं त्रिशान्त शर्मा की प्रतिभा और उपलब्धियों के बारे में...
स्कूल की पढ़ाई ट्यूशन के जरिए होती: त्रिशान्त तबला, पियानो, ड्रम, कांगो और जम्बो बजाते है. त्रिशान्त हर रोज इन इंस्ट्रूमेंटों पर प्रैक्टिस करते है. इसके साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेते है. त्रिशान्त की स्कूल की पढ़ाई ट्यूशन के जरिए होती है. त्रिशान्त शर्मा पियानो पर राष्ट्रगान जन गण मन, ड्रम पर लैला हो लैला, तबला, कांगो सहित पांच इंस्ट्रूमेंट पर धुन बजाते है. कई लोग तो त्रिशान्त पर ईश्वरीय की कृपा कहते है. कोई इसे माता पिता का अथक मेहनत करते है. जिस उम्र में बच्चे मोबाइल में कार्टून देखना पसंद करते है, उस उम्र में त्रिशान्त लोगों को म्यूजिक के धुन से मोहित करने का काम कर रहे है.
खेलों में कमाल: 7 पदक, 5 गोल्ड मेडल: समस्तीपुर, बिहार से निवासी होमी प्रसाद शर्मा पिछले चार वर्षों से अपनी पत्नी मनु शर्मा के साथ वाराणसी में रह रहे हैं. उनके पुत्र त्रिशान्त शर्मा (5) है. त्रिशान्त कराटे के गुण भी सीख रहा है. अब-तक वह 7 पदक जीत चुका हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं. इतना ही नहीं, वह इस साल मार्च में ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहा हैं. अगर त्रिशान्त ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के तीसरे सबसे कम उम्र के ब्लैक बेल्ट धारक बन सकता हैं. त्रिशान्त के पिता ने बताया कि उसे बचपन से ही रुझान म्यूजिक की तरफ से देखा गया. इसके बाद हम लोगों ने त्रिशान्त को म्यूजिक सिखाने के लिए प्रयास शुरू किए.
त्रिशान्त की दिनचर्या: की माता मनु शर्मा ने बताया कि बच्चे को लेकर कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करती है. त्रिशान्त को गॉड गिफ्टेड चीजें मिली हुई है. वो एक दो बार में चीजें सीख लेता है. वह सुबह 9 बजे के आसपास उठता है. उसके बाद 10:30 बजे तक तैयार होता है, फिर कराटे सीखने के लिए मनोज बिंदु सर आ जाते हैं. उसके बाद 2 घंटे तक सीखना है, फिर वह आराम कर 4 बजे आदित्य पोखरा स्थित पार्क में जाकर 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग लेता है. शाम को म्यूजिक टीचर आते हैं. रात में 8 बजे पढ़ाने के लिए मैडम आती हैं. त्रिशान्त बेहद अनुशासित (Disciplined) बच्चा है. वह चीजों को ध्यान से सुनता, समझता और सीखने की कोशिश करता है. खेल, संगीत और पढ़ाई तीनों को संतुलन के साथ जीता है.
त्रिशान्त के म्यूजिक गुरु अजय श्रीवास्तव ने बताया कि त्रिशांत को म्यूजिक सीखना शुरू किया तो उन्हें काफी अच्छा लगा. त्रिशांत सीखने लायक बच्चा है. जिसके बाद सिखाना शुरू किया. डेढ़ साल की उम्र में पांच इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्मेंस कर रहा है.
