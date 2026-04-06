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बिहार के हॉस्टल में 5 साल के बच्चे की मौत, परिजन बोले- बेटे की हत्या कर दी

जहानाबाद में दर्दनाक घटना हुई है. 5 साल के बच्चे की हॉस्टल में जान चली गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. पढ़ें

JEHANABAD HOSTEL
गुस्साए लोगों ने NH-22 को किया जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 1:26 PM IST

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जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के लोदीपुर स्थित एक हॉस्टल में सोमवार को 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान बुलाकी बीघा गांव निवासी आशु कुमार (पिता का नाम धनंजय कुमार) के रूप में हुई है, जो यूकेजी का छात्र था. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा. लोगों ने गया-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को जाम कर दिया.

गर्दन और आंख के पास गहरे जख्म : परिजनों ने बताया कि सुबह करीब छह बजे हॉस्टल प्रबंधन की ओर से फोन कर बच्चे की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचे, तो बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखकर हैरान रह गए. परिजनों का दावा है कि गर्दन और आंख के पास गहरे जख्म थे, जिससे उन्हें अनहोनी की आशंका हुई.

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रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

10 दिन पहले ही आया था हॉस्टल : आनन-फानन में बच्चे को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 10 दिन पहले ही हॉस्टल में आया था.

गुस्साए लोगों ने NH-22 को किया जाम : घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए और गया-पटना NH-22 को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. उनका कहना था कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

जांच कर कार्रवाई का भरोसा : इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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लोगों को समझाती पुलिस (ETV Bharat)

''मामले में अलग-अलग पहलू सामने आ रहे हैं. एक ओर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा गिरने से घायल हुआ था. फिलहाल हॉस्टल प्रभारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.''- मनीष चंद्र चौधरी, एसडीपीओ

अपने-अपने बच्चे लेकर गए अभिभावक : बताया जाता है कि उक्त हॉस्टल तीन मंजिला भवन में संचालित हो रहा था, जहां सौ से अधिक बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे. घटना के बाद अन्य बच्चों के अभिभावक अपने-अपने बच्चों को लेकर घर लौट गए. वहीं हॉस्टल के कई कर्मचारी मौके से गायब बताए जा रहे हैं. पुलिस ने एहतियातन परिसर को सील कर दिया है.

''पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुटी हुई है.''- मनीष चंद्र चौधरी, एसडीपीओ

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