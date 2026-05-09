वंडर गर्ल: बीकानेर की 5 वर्षीय महान्या ने 6 मिनट 18 सेकंड में 50 कार्टव्हील किए, रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
टीवी पर बदल रहे देशों के झंडों को पहचानते संबंधित देश का नाम, राजधानी और वहां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम भी सटीक बताया.
Published : May 9, 2026 at 8:36 PM IST
बीकानेर: प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इस कहावत को बीकानेर की 5 वर्षीय महान्या सिंह राजपुरोहित ने सच साबित कर दिखाया. अद्भुत शारीरिक चपलता, तेज स्मरण शक्ति और असाधारण आत्मविश्वास के दम पर महान्या ने ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ और ‘एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में अपना नाम दर्ज करा देश का मान बढ़ाया.
महान्या के दादा और भाजपा नेता गुमान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पोती महान्या ने रिकॉर्ड बनाने के दौरान अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने लगातार 6 मिनट 18 सेकंड में 50 कार्टव्हील किए. खास बात रही कि हर कार्टव्हील के दौरान टीवी स्क्रीन पर बदल रहे देशों के झंडों को पहचानते हुए उन्होंने संबंधित देश का नाम, राजधानी और वहां स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम भी सटीक बताया.
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जिम्नास्ट, आर्चर और अब लेखिका: महान्या केवल जिम्नास्टिक तक सीमित नहीं हैं. वह प्रशिक्षित आर्चर भी हैं. विभिन्न खेल गतिविधियों में सक्रिय हैं. इतनी कम उम्र में लेखन में भी कदम रखा. उनकी पहली पुस्तक “Mahanya–The Warrior on the Mat” हाल में प्रकाशित हुई. यह किताब बच्चों के लिए प्रेरणादायक संदेश देती है. अभी अमेजन पर बेस्ट सेलर श्रेणी में ट्रेंड कर रही है.
अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते महान्या ने कहा, मेरी सफलता का श्रेय माता-पिता और परिवार को है. परिवार ने घर पर अभ्यास के लिए विशेष व्यवस्था की और पेशेवर प्रशिक्षण दिलाया. अगला लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना है. महान्या के ताऊ विक्रम सिंह, ताई पूर्व महापौर सुशीला राजपुरोहित, माता प्रतिभा सिंह एवं पिता पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित समेत पूरे परिवार ने बच्ची की कामयाबी पर हर्ष जताया. महान्या अपने माता-पिता के साथ गुरुग्राम रहती है.
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