बिहार में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी ने दिया घटना को अंजाम
बक्सर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. पुलिस आरोपी की तलास में जुट गयी है.
Published : April 12, 2026 at 8:38 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया. इसके बाद लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन और समाज के माथे पर एक गहरा कलंक है.
बहला-फुसलाकर घटना को अंजाम: जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ घृणित काम को अंजाम दिया. घटना सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित बच्ची का अस्पताल में उपचार चल रहा है.
"पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. प्रारंभिक जांच में आरोपी के भी नाबालिग होने की बात सामने आ रही है, जिसे पुलिस जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा. फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है." -गौरव पांडेय, सदर एसडीपीओ, बक्सर
बिहार में बढ़ रही ऐसी घटनाएं: बता दें कि आए दिन इस तरह की घटना राज्य में बढ़ गयी है. ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस महीने अप्रैल में कुल 5 घटनाएं सामने आयी है. नालंदा में एक 46 वर्षीय महिला की मौत हो गयी थी. परिजनों ने आशंका जतायी थी कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी.
पटना से मुजफ्फरपुर तक दुष्कर्म: पटना में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. अपने ही सगा चाचा ने घटना को अंजाम दिया था. नालंदा में एक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा ने आत्महत्या कर ली. जहानाबाद में एक 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गयी. वहीं मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.
ये भी पढ़ें: