वाराणसी में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी का हाफ एनकाउंटर; बहराइच मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार
वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र और बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:06 AM IST
वाराणसी/बहराइच: वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. वहीं, बहराइच में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस-बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चार क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है.
पहले जानें वाराणसी में क्या हुआ: डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि लालपुर थाना थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. पीड़िता के पिता ने बताया कि हमारी बच्ची घर के बाहर कई बच्चों के खेल रही थी.
सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, कि आरोपी बच्ची पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और बच्ची भागती रही. 5 वर्ष की बच्ची के साथ युवक ने दरिंदगी की और रेप करके फरार हो गया. पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो आरोपी की पहचान हुई. इसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई.
डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि शाम को सूचना मिली कि लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी लमही क्षेत्र में मौजूद है, जिसका नाम करन है. पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया तो करन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.
पुलिस ने बचते हुए जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लगी. इससे वह गिर गया. पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर हॉस्पिटल भेजा है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
बहराइच में 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार: बुधवार देर रात नेपाल से सटे रुपईडीहा थाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 3 अपराधियों पर 15-15 रुपए और एक पर 10 हजार का इनाम घोषित था. 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जबकि जबकि दो को पुलिस ने दौड़ाकर धर दबोचा.
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया थाना रुपईडीहा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 नवंबर को नवागांव कुदरहा में चोरी की घटना के आरोपी पटना कालोनी से इको वैन से रुपईडीहा के चिकनिया की तरफ आ रहे हैं. वह किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.
इस सूचना पर सीओ नानपारा और इंस्पेक्टर रुपईडीहा अपनी टीम के साथ इनकी घेराबंदी की. जब इको वैन को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से निकले 4 लोग पुलिस पर फायर करने लगे. पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए फायर किया. इससे 2 अभियुक्तों मुनव्वर और जोखे के पैर में गोली लगी है. बाकी 2 अभियुक्त छोटे लाल और बबलू खान को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया.
छानबीन से पता चला कि ये चारों अभियुक्त लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं. इनका आपराधिक इतिहास है. इसमें से 3 रुपईडीहा थाने के इनामिया हैं. इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें: मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या; पुलिस बोली- प्रेम-प्रसंग के विवाद में हुआ मर्डर