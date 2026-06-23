15 साल के नाबालिग ने मासूम को बनाया शिकार, 7 घंटे अंदर पुलिस ने पकड़ा
मुंगेर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है.
Published : June 23, 2026 at 11:03 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर में 15 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपनी ही पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुंगेर पुलिस ने तत्परता दिखाई और महज 7 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया.
बहला-फुसलाकर मासूम को ले गया: प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह शर्मनाक वारदात रविवार की है. घटना के वक्त मासूम बच्ची घर पर अपनी बुजुर्ग दादी के साथ अकेली थी, जबकि उसकी मां किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी. इसी का फायदा उठाकर रिश्ते में पड़ोसी लगने वाला 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी उनके घर पहुंचा. उसने बच्ची की दादी को अपनी बातों में उलझाया और बच्ची को बाहर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया.
मां के घर लौटते ही खुला राज: घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. मासूम को तड़पता हुआ छोड़कर मौके से फरार हो गया. जब पीड़िता की मां काम खत्म कर घर लौटी, तो उसने बच्ची की हालत बिगड़ी हुई देखी. डरी-सहमी मासूम ने रोते हुए अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने बिना कोई समय गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी.
एसपी के निर्देश पर कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया. एसपी के निर्देश पर खड़गपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एफएसएल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण और इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा.
देर रात छापेमारी में पकड़ा गया आरोपी: पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के कड़े रुख के बाद पुलिस की एक विशेष टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की. घटना के महज 7 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी नाबालिग को धर दबोचा. पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह (रिमांड होम) भेज दिया गया है.
"घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. पुलिस ने पीड़िता की मां के आवेदन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. आरोपी को 7 घंटे के भीतर पकड़ कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाल सुधार गृह भेज दिया गया है." -सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर
बढ़ती घटनाओं ने खड़े किए सवाल: इस घटना ने समाज को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवारों को पहले से कहीं अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. अपनों और परिचितों पर आंख मूंदकर भरोसा करने का नतीजा अक्सर भयावह रूप में सामने आ रहा है.
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