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15 साल के नाबालिग ने मासूम को बनाया शिकार, 7 घंटे अंदर पुलिस ने पकड़ा

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में 15 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपनी ही पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुंगेर पुलिस ने तत्परता दिखाई और महज 7 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया.

बहला-फुसलाकर मासूम को ले गया: प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह शर्मनाक वारदात रविवार की है. घटना के वक्त मासूम बच्ची घर पर अपनी बुजुर्ग दादी के साथ अकेली थी, जबकि उसकी मां किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी. इसी का फायदा उठाकर रिश्ते में पड़ोसी लगने वाला 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी उनके घर पहुंचा. उसने बच्ची की दादी को अपनी बातों में उलझाया और बच्ची को बाहर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया.

मां के घर लौटते ही खुला राज: घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. मासूम को तड़पता हुआ छोड़कर मौके से फरार हो गया. जब पीड़िता की मां काम खत्म कर घर लौटी, तो उसने बच्ची की हालत बिगड़ी हुई देखी. डरी-सहमी मासूम ने रोते हुए अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने बिना कोई समय गंवाए तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी.

एसपी के निर्देश पर कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया. एसपी के निर्देश पर खड़गपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एफएसएल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण और इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा.