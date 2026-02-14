ETV Bharat / state

गोंडा में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल की बच्ची को नोचकर मार डाला

बच्ची की मौत के बाद नींद से जागे जनप्रतिनिधि, कहा-अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़वाएंगे

कुत्तों के नोचने से बच्ची मौत
कुत्तों के नोचने से बच्ची मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंडा: जिले में पांच वर्षीय बच्ची का आवारा कुत्तों के नोचने मौत हो गई. धानेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 कल्याण नगर निवासी विशुन लाल की 5 वर्षीया पुत्री मुस्कान शनिवार की सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी. इसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर बुरी तरह नोच दिया. मासूम की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन दौड़े तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.

परिजनों ने बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना ले गए, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया. परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मुस्कान को मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में मातम फैल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक जारी है. कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और नगर पंचायत प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है.

सूचना मिलते ही चेयरमैन प्रतिनिधि रक्षाराम वर्मा और सभासद पवन प्रकाश तिवारी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. प्रतिनिधियों ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा न हो.

TAGGED:

GIRL DIES DUE TO DOG BITE
DOG TERROR IN GONDA
कुत्तों ने बच्ची को मार डाला
DOGS KILL GIRL CHILD IN GONDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.