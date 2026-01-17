ETV Bharat / state

सेप्टिक टैंक में गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत, रायपुर के पंडरी में हुआ दर्दनाक हादसा

स्थानीय लोगों ने बताया कि सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया था. खेलने के दौरान बच्चा उसमें जा गिरा.

रायपुर के पंडरी में हुआ दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 7:52 PM IST

रायपुर: शहर के पंडरी थाना इलाके के मोवा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां पांच साल की बच्ची रिया महिलागे की मौत सेप्टिक टैंक में गिरने से हो गई. पांच साल की बच्ची रिया घर के बाहर खेल रही थी. रिया का परिवार जिस मकान में रहता है, उस मकान के मालिक ने सेप्टिक टैंक की सफाई कराई थी. सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया था.

मासूम रिया खेलते खेलते सेप्टिक टैंक के पास चली गई. बच्ची को सेप्टिक टैंक के ऊपर रखी खाली बोरी नजर तो आई, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई की नीचे सेप्टिक टैंक खुला पड़ा है. बच्ची ने जैसे ही उसके ऊपर पैर रखा वो सीधे सेप्टिक टैंक में जा गिरी. सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की मौत हो गई. पंडरी पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पंडरी पुलिस का कहना है कि जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पंडरी थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि "पुलिस को मोवा इलाके में एक बच्ची के सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत की खबर मिली थी. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ करने के बाद मकान मालिक से भी इस संबंध में पूछताछ की गई. फिलहाल पुलिस ने शव के मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद आगे की जांच में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि 5 वर्षीय मासूम रिया अपने रिश्तेदार के घर गोद भराई के कार्यक्रम में आई हुई थी. इसी दौरान यह घटना हुई है. इस पूरे मामले में पंडरी पुलिस जांच में जुट गई है. जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी."



परिजनों की मानें तो घटना के वक्त 5 वर्षीय मासूम मृतक रिया घर के पास खेल रही थी. इसी दौरान वह सेप्टिक टैंक के खुले हुए गड्ढे में जा गिरी. काफी देर तक परिजन उसे तलाशते रहे. आखिरकार बाद में परिजनों को पता चला कि बच्ची सेप्टिक टैंक के अंदर गिर गई है. उसे अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला.. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मकान मालिक के द्वारा समय पर सेप्टिक टैंक के ढक्कन को स्थाई रूप से बंद कर दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती.

