धनबाद में आवारा कुत्तों ने ली 5 साल के बच्चे की जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
धनबाद में आवारा कुत्तों के हमले से एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई है. परिजनों में आक्रोश है.
Published : May 1, 2026 at 8:00 PM IST
धनबाद: गोंदूडीह ओपी क्षेत्र स्थित भोला नाथ बसेरिया, 4 नंबर यादव बस्ती से शुक्रवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसकी जान ले ली. मृतक की पहचान कुंदन यादव के 5 वर्षीय पुत्र अंकित यादव के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, अंकित घर से कुछ दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर के पास खेलते हुए गया था.
इसी दौरान अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा. कुत्तों ने बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला. गंभीर चोटों के कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग तुरंत पहुंचे और परिजनों को खबर दी. परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, तो बच्चे का शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम के साथ-साथ गुस्से का माहौल भी है.
लोगों ने नगर निगम पर उठाए सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. बावजूद इसके नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. समाजसेवी टुनटुन यादव ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.
परिजनों ने की सुरक्षा की मांग
इधर परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो. वहीं गोंदुडीह ओपी प्रभारी लव चौधरी ने कहा कि कुत्तों के झुंड के हमले में एक बच्चे की मौत हुई है. मुआवजा की मांग को लेकर परिजन थाना पहुंचे थे. उन्हें बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था. लेकिन वह राजी नहीं हुए. उन्होंने मामले में सिर्फ निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है.
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