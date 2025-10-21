ETV Bharat / state

दिल्ली के नरेला में मालिक से बदला लेने के लिए ड्राइवर ने उसके 5 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

दिल्ली के नरेला इलाके में एक ड्राइवर ने अपने ही मालिक के 5 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी.

दिल्ली में पांच साल के बच्चे की हत्या
दिल्ली में पांच साल के बच्चे की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 10:06 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार को एक पांच साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. यह हत्या उसके पिता के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करने वाले एक ड्राइवर ने की. पुलिस को शक है कि यह बदले की कार्रवाई थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे का शव आरोपी के किराए के मकान से बरामद किया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी को पीड़ित के पिता ने एक दिन पहले फटकार भी लगाई थी.

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली. पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसका शव पास में ही नीतू के किराए के कमरे में मिला. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़के के पिता, जो शिकायतकर्ता हैं, के पास सात-आठ ट्रांसपोर्ट वाहन थे और उन्होंने दो ड्राइवर - नीतू और वसीम को रखे थे.

बदले की भावना से हत्या

डीसीपी ने कहा कि सोमवार शाम को, दोनों ड्राइवरों के बीच शराब के नशे में बहस हुई, जिसके दौरान नीतू ने कथित तौर पर वसीम की पिटाई कर दी. पुलिस ने बताया कि जब मामले की सूचना ट्रांसपोर्टर को दी गई, तो उसने हस्तक्षेप किया और नीतू को दुर्व्यवहार के लिए दो-चार थप्पड़ मारे. उन्होंने बताया कि अपमानित होकर, नीतू ने मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय लड़के का अपहरण कर लिया, उसे अपने किराए के मकान में ले गया और चाकू से उसकी हत्या कर दी.

हत्या के मामले का केस दर्ज

घटना का पता चलने के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को पास के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई. अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर नीतू फरार है. उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. आरोपी का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है. हम आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं.

