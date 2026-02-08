ETV Bharat / state

शालीमार बाग में डंपर की चपेट में आकर पांच साल के बच्चे की मौत, अज्ञात चालक पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

डंपर की चपेट में आकर बच्चे की मौत
डंपर की चपेट में आकर बच्चे की मौत
Published : February 8, 2026 at 10:56 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र में झुग्गियों के पास दर्दनाक हादसे में एक मासूम की जान चली गई. दरअसल, घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और परिजनों व स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. मृतक बच्चे की पहचान तीरथ के रूप में हुई है.

रविवार को तीरथ दो अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान तीनों बच्चे सड़क पार करने लगेदो बच्चे सुरक्षित सड़क पार कर गए, लेकिन तीरथ अचानक गुजर रहे डंपर की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और जाम खुलवाया. साथ ही अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हुई है. मामले में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार चालक और वाहन की पहचान की जा सके. डंपर चालक को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

