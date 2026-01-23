ETV Bharat / state

5 साल का बच्चा 16 डिसमिल जमीन का है मालिक! फार्मर आईडी के लिए आवेदन करने पहुंचा.. देख कर सब हो गए सन्न

गया में एक पांच साल के बच्चे ने अपने नाम से किसान रिजस्ट्री कराई है और अब विभाग मुख्यालय से मार्गदर्शन मांग रहा है. पढ़ें-

GAYA FIVE YEAR OLD FARMER
गया में पांच साल का किसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 7:13 AM IST

8 Min Read
गया: बिहार के गया में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या 5 साल का बच्चा खेती कर सकता है? क्या वो खेत में हल चला सकता है? क्या उसे अनुदान की राशि मिल सकती है? सुनने में तो अजीब है लेकिन ये हकीकत है. गयाजी में एक पांच साल का बच्चा किसान बन गया है, क्यों कि ऐसा बिहार सरकार के किसान रजिस्ट्रेशन के कागजात बता रहे हैं.

सबसे छोटी उम्र का किसान: पांच साल के एक बच्चे ने अपने नाम से फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया है, हालांकि ये देश का सबसे छोटी उम्र का किसान हो सकता है. अब इस पांच साल के किसान ने सरकारी दस्तावेज में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की है.

बच्चे ने कराया फार्मर रजिस्ट्रेशन: गुरारू प्रखंड में ही देवकली पंचायत है, जिसके के अंतर्गत परसोदा गांव आता है. यहां किसान रजिस्ट्री के कार्य को करने के लिए कृषि विभाग की ओर से कैंप लगाया गया था, ताकि यहां के किसानों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सके. वहीं यहां एक रोचक और अनोखा मामला सामने आया है. कैंप में एक 5 साल का बच्चा भी पहुंचा जिसने अपनी तुतलाहट भरे शब्दों में अधिकारियों से अपने नाम का किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा.

5 साल के बच्चे को लेकर पहुंची थी मां: देवकली पंचायत अंतर्गत परसोदा ग्राम में आयोजित फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप में एक 5 साल का बच्चा आर्यन अपनी मां के साथ पहुंचा था. यहां बच्चे के नाम से जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया तो वहां मौजूद सभी कर्मचारी हैरान रह गए. पहले तो कर्मचारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया. पांच साल के बच्चे की मां आरती कुमारी लगातार जिद करती रही कि उसके बच्चे के नाम से ही किसान रजिस्ट्रेशन हो.

5 साल के आर्यन के पास 16 डिसमिल जमीन (ETV Bharat)

बच्चे के नाम की जमीन: उसने वहां मौजूद कृषि विभाग के लोगों से सवाल भी किया की आखिर उसके बच्चे के नाम से किसान रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब बच्चे के नाम से ही उनकी जमीन है, तो फिर गलत कहां है, मां ने इसके लिए बच्चे के नाम की जमीन की ऑनलाइन रसीद भी कर्मचारियों को दिखाई गई, जिस के आधार पर कैंप में मौजूद कर्मियों को आखिरकार बच्चे की किसान रजिस्ट्री करनी पड़ी.

किसानों की आईडी बनाने की है योजना: बिहार सरकार की ओर से किसानों को कृषि से संबंधित अनुदान या अन्य लाभ सीधे तौर पर मिले, इसके लिए कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू किया है. जिस के बाद कृषि विभाग की ओर से हर किसान को फार्मर आईडी जारी की जाएगी, इसके तहत गयाजी के गुरारू प्रखंड़ में भी रजिस्ट्रेशन का कार्य तेजी से चल रहा है.

माता-पिता चलाते हैं किराने की दुकान (ETV Bharat)

गया का है पहला मामला: स्थानीय लोगों का भी कहना है कि संभवत यह देश का पहला मामला है, जब इतनी कम उम्र के बच्चे की किसान आईडी रजिस्ट्री कराई गई हो. बच्चे का नाम आर्यन कुमार है, उसके पिता अनिकेत कुमार मजदूरी का काम करते हैं, उनको दो बेटे और एक बेटी है. बेटा आर्यन पांच साल का है जिसकी जन्म तिथि 18 फरवरी 2020 की है. हालांकि पिता अनिकेत इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि कहीं कृषि विभाग बेटे के आवेदन को रद्द न कर दे.

16 डिसमिल का मालिक है आर्यन: आर्यन की उम्र भले ही 5 साल हो लेकिन उसके पास इतनी जमीन है जितनी उसके माता, पिता के पास भी नहीं है. आर्यन के पास 16 डिसमिल भूमि है, आर्यन के माता-पिता कहते हैं कि उनके परिवार में सिर्फ आर्यन के नाम से ही जमीन है. पति-पत्नी और अन्य बच्चों के पास कुछ नहीं है.

आर्यन के नाम से किसान ID: जमीन आर्यन के नाम से है. वहीं किसान ID उन्हें के नाम पर बनेगी, जिनके नाम पर जमीन है. इसलिए उनके साथ मजबूरी है कि आर्यन के नाम से ID बनवाएं. आईडी बनवाने के लिए आधारकार्ड के साथ जमीन की रसीद और जमीन से संबंधित अन्य कागजात होने जरूरी हैं जो उनके नाम से नहीं है बल्कि आर्यन के नाम से ही है.

बच्चे ने कराया फार्मर रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

दादी ने दी थी जमीन: आर्यन के पिता अनिकेत कुमार घर के इकलौते पुत्र हैं. आर्यन जब एक साल का था तभी दादी ने 16 डिसमिल जमीन उसके नाम से रजिस्टर कर दी थी. आर्यन के नाम से ही जमीन का मोटेशन है और अंचल रसीद कटती है. अनिकेत कुमार ने बताया कि जब बच्चे के नाम से फार्मर रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी, तब उसकी मां की ओर से वैध कागजात उपलब्ध कराए गए थे.

"फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई हालांकि फार्मर आईडी में उम्र सीमा का निर्धारण नहीं है. ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है. अब अंतिम स्वीकृति अंचल अधिकारी की होगी, लेकिन आशा करते हैं कि बेटे के नाम से किसान रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा."-अनिकेत कुमार, आर्यन के पिता

अपने परिवार के साथ आर्यन (ETV Bharat)

सुर्खियों में 5 साल का आर्यन: इस मामले को लेकर अब पूरे जिले में चर्चा हो रही है. प्रखंड क्षेत्र के लोग आर्यन को देखने भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए यह एक दिलचस्प मामला है. आर्यन से जब ईटीवी भारत ने बात की तो वह अपनी प्यारी तोतली आवाज में कहता है कि दादी उससे प्यार करती है, जमीन उसकी है और उसके खेत में आलू-प्याज होता है. वो नर्सरी का छात्र है, उसे खेती तो मालूम नहीं है लेकिन खेत में उसके क्या फसल लगी हुई है उसके बारे में जरूर बताता है.

"दादी मेरे से प्यार करती है और उन्होंने ही जमीन मुझे दी है. मेले खेत में आलू-प्याज होता है. मैं अभी स्कूल जाता हूं और नर्सरी का छात्र हूं."-आर्यन, छोटा किसान

कौन देगा अंतिम स्वीकृति: आर्यन ने फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्री तो कर दिया है लेकिन नियमों के अनुसार इस फॉर्म की अंतिम स्वीकृति अंचल अधिकारी के द्वारा दी जानी है. जहां दस्तावेज की जांच के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, हालांकि आर्यन की जमीन के दस्तावेज पूरे तौर पर वैध हैं.

क्या कहते हैं जिला कृषि अधिकारी: इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है. बच्चे का नाम बकेट लिस्ट में आया हुआ था और उसके नाम से जमीन भी है. अन्य अधिकारियों तक मामला पहुंचा है और अभी इसमें निर्णय लेना बाकि है.

"जानकारी के अनुसार मां की जिद थी की जिसके नाम से जमीन है उसी के नाम से रजिस्ट्री हो, हालांकि ये नियम के अनुसार भी है. जिसके नाम से जमीन होगी उसी के नाम से किसान रिजस्ट्री होती है. इस पर विभाग के बड़े अधिकारियों से सलाह ली जा रही है और भी कुछ जिलों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं."-संजीव कुमार, जिला कृषि अधिकारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (ETV Bharat)

18 साल से कम उम्र को नहीं मिलता है लाभ: जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसान रजिस्ट्री होने से कृषि अनुदान का लाभ मिल जाएगा इसको लेकर लोगों को पूरी जानकारी नहीं है. 18 साल से कम उम्र के लोगों को कृषि की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है. ऐसी परस्थिति में अगर रजिस्ट्री हो भी जाती है तो उनको लाभ नहीं मिल सकेगा. किसान रजिस्ट्री होना एक अलग बात है, ये उन किसानों के लिए अनिवार्य है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं.

गयाजी में 2 लाख 95 हजार किसान रिजर्स्टाड: जिनका नाम पीएम किसान योजना में नहीं है उनको इस के बनने के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए रिजस्ट्रेशन होना जरूरी है. पीएम किसान योजना के तहत गयाजी में 2 लाख 95 हजार किसान रिजर्स्टाड हैं, जबकि अभी किसान रजिस्ट्री में मात्र 45 हजार ने ऑनलाइन कराया है, जिले में 66 हजार किसान की रजिस्ट्री अब तक हुई है.

