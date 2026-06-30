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जाली नोट सप्लाई करने वाले को पांच साल का कारावास; 1 लाख 80 हजार का जुर्माना भी लगाया, एडीजे-12 की कोर्ट ने सजा सुनाई

अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि वर्ष 2023 में मेहरबान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.

मेहरबान (फाइल फोटो)
मेहरबान (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:07 PM IST

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मेरठ : कोर्ट ने मंगलवार को जाली नोटों की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मेहरबान को 23 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में जमानत पर चल रहा था.

अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि एडीजे-12 की कोर्ट में सरकार बनाम मेहरबान नाम का केस विचाराधीन था, जिसमें 22/23 जुलाई 2023 को एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से जाली मुद्रा की तस्करी कर रहा है.

उन्होंने बताया कि जिसके बाद एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचकर मेहरबान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके पास से लगभग एक लाख 80 हजार रुपये बरामद किए गए थे. बरामद किये गए नोटों की पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि मेहरबान जाली नोटों के काम में लिप्त था. चेकिंग में नोट मिलने के बाद पूछताछ की गई तो उसे बरामद नोट जाली पाए गए.

पूछताछ में पता चला कि वह मूलरूप से सहारनपुर के जनकपुरी का रहने वाला है. तब घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कल पांच गवाहों को इस पूरे मामले में पेश किया गया था. दावों के साथ-साथ तमाम ऐसे साक्ष्य होने की वजह से अपर जिला न्यायालय संख्या -12 में एडीजे अजित सिंह नागर की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 5 साल की कैद और एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


बता दें कि उस वक्त बरामद जाली मुद्रा के स्रोत के बारे में मेहरबान से जब पूछताछ की थी तो पुलिस को ये जानकारी हुई थी कि जाली नोट लाने वाला पाकिस्तान के लाहौर में रह रहा है


इसके अलावा उसने ये भी कबूला किया था कि वह उन नोटों को लोकल में सप्लाई नहीं करता था. वह हैदराबाद में नकली नोट सप्लाई करता था. वहां पर वह लकड़ी की नक्काशी की दुकान भी चलाता था. वहीं एक युवक से एक-डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात हुई थी और तभी से वह उसको नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था.


यह भी पढ़ें : लखनऊ में 13 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद, 500 और 100 रुपए के जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

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