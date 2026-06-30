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जाली नोट सप्लाई करने वाले को पांच साल का कारावास; 1 लाख 80 हजार का जुर्माना भी लगाया, एडीजे-12 की कोर्ट ने सजा सुनाई

मेहरबान (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : कोर्ट ने मंगलवार को जाली नोटों की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मेहरबान को 23 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में जमानत पर चल रहा था. अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि एडीजे-12 की कोर्ट में सरकार बनाम मेहरबान नाम का केस विचाराधीन था, जिसमें 22/23 जुलाई 2023 को एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से जाली मुद्रा की तस्करी कर रहा है.

उन्होंने बताया कि जिसके बाद एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचकर मेहरबान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके पास से लगभग एक लाख 80 हजार रुपये बरामद किए गए थे. बरामद किये गए नोटों की पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि मेहरबान जाली नोटों के काम में लिप्त था. चेकिंग में नोट मिलने के बाद पूछताछ की गई तो उसे बरामद नोट जाली पाए गए.



