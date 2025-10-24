ETV Bharat / state

आगरा में बिजनेसमैन का पांच साल का बेटा किडनैप; मांगी ढाई लाख रुपये फिरौती, पुलिस की 10 टीमें कर रहीं तलाश

दोपहर एक बजे घर के बाहर खेल रहा था. ( Photo Credit: Agra Police )

आगरा: ताजनगरी में मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है. एत्मादउद्दाैला थाना क्षेत्र की गढ़ी चांदनी में शुक्रवार दोपहर घर के बाहर खेल रहे ज्वैलर के पांच वर्षीय बेटा का अपहरण हुआ है. मासूम दादी के पास जा रहा था. मासूम ना दादी के पास पहुंचा और न ही घर लौटा. सीसीटीवी फुटेज में बच्चा अपहरणकर्ता के साथ जाता दिखायी दे रहा था. सुनार को इकलौता बेटा किडनैप: परिजनों ने बच्चे के गायब होने की सूचना एत्मादउद्दाैला पुलिस को दी. दोपहर में अगवा बच्चा के ज्वैलर पिता के मोबाइल पर एक कॉल आई. इसमें बच्चे की सलामती के एवज में ढाई लाख रुपये की ​फिरौती मांगी. पुलिस अब अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है. जानकारी देतीं बच्चे की मां और दादी (Video Credit: Agra Police) अपहरण के बाद मांगी फिरौती: मासूम के अपहरण और ​फिरौती मांगने वाली कॉल से परिवार में कोहराम मचा गया. मासूम की मां और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में स्थित गढ़ी चांदनी निवासी ज्वैलर सोनू की पास की कॉलोनी प्रकाश नगर में ज्वैलरी की शॉप है. सोनू की पत्नी कामिनी ने बताया कि पांच वर्षीय बेटा शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर खेल रहा था. वह इकलौता बेटा है.