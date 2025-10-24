आगरा में बिजनेसमैन का पांच साल का बेटा किडनैप; मांगी ढाई लाख रुपये फिरौती, पुलिस की 10 टीमें कर रहीं तलाश
एसीपी छत्ता पीयूष कांत राय ने बताया कि सीसीटीवी में एक व्यक्ति अपने साथ बच्चे को ले जाता दिख रहा है.
आगरा: ताजनगरी में मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है. एत्मादउद्दाैला थाना क्षेत्र की गढ़ी चांदनी में शुक्रवार दोपहर घर के बाहर खेल रहे ज्वैलर के पांच वर्षीय बेटा का अपहरण हुआ है. मासूम दादी के पास जा रहा था. मासूम ना दादी के पास पहुंचा और न ही घर लौटा. सीसीटीवी फुटेज में बच्चा अपहरणकर्ता के साथ जाता दिखायी दे रहा था.
सुनार को इकलौता बेटा किडनैप: परिजनों ने बच्चे के गायब होने की सूचना एत्मादउद्दाैला पुलिस को दी. दोपहर में अगवा बच्चा के ज्वैलर पिता के मोबाइल पर एक कॉल आई. इसमें बच्चे की सलामती के एवज में ढाई लाख रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस अब अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है.
अपहरण के बाद मांगी फिरौती: मासूम के अपहरण और फिरौती मांगने वाली कॉल से परिवार में कोहराम मचा गया. मासूम की मां और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में स्थित गढ़ी चांदनी निवासी ज्वैलर सोनू की पास की कॉलोनी प्रकाश नगर में ज्वैलरी की शॉप है. सोनू की पत्नी कामिनी ने बताया कि पांच वर्षीय बेटा शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे घर के बाहर खेल रहा था. वह इकलौता बेटा है.
दादी के घर जाने के लिए निकला था बच्चा: वह पास में रहने वाली दादी के पास जाने की बात कहकर घर से गया था. वह समझ रही थी कि बेटा दादी के पास है. जब दादी ने घर आकर बच्चे के बारे में पूछा. इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए. छानबीन में पता चला कि मासूम के पास एक व्यक्ति आया था. उसके साथ ही मासूम जाता दिखा था. परिजनों ने बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी.
अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई: बच्चे की दादी पदमा देवी ने बताया कि उनके बेटे सोनू के मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले कहा कि उनका बेटा उसके पास है. उसकी सलामती के लिए ढाई लाख रुपये की फिराैती मांगी. मोबाइल पर कॉल करने वाले ने रुपये लेकर वाटर वर्क्स चौराहा के पास बुलाया. इसके बाद भगवान टॉकीज बुलाया. बेटा सोनू के पास कितने कॉल आये और किसने कॉल की, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी.
सीसीटीवी में दिखा बच्चा: घर के बाहर से मासूम के अपहरण और पिता के पास आए फिराैती के कॉल से एत्मादउद्दौला थाना पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने छानबीन शुरू की. क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम कर रही हैं. एसीपी छत्ता पीयूष कांत राय ने बताया कि सीसीटीवी में एक व्यक्ति अपने साथ बच्चा को ले जाता दिख रहा है. बच्चा और उसके अगवा करने वाले की तलाश में दस पुलिस टीमें लगी हैं.
