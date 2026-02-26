महोबा में पांच महिलाओं को पिकअप ने मारी टक्कर; तीन की मौत, दो अन्य की हालत नाजुक
क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी है. घायल महिलाओं को झांसी रेफर किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 4:47 PM IST
महोबा: महोबा में कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां वैवाहिक कार्यक्रम से खाना बनाकर लौट रही पांच महिलाओं को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी.
क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस भीषण हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर या अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. वहीं, दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनको प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है.
काम से लौट रही थीं महिलाएं: हादसे का शिकार हुई महिलाएं शहर के अलग-अलग मोहल्लों की रहने वाली थीं. इनमें कल्याण सागर निवासी भगवती, डाकबंगला निवासी गीता, भटीपुरा निवासी तुलसिया, उनकी बहू राजकुमारी और श्यामारानी शामिल थीं. ये सभी महिलाएं हाईवे स्थित मीना पैलेस में हुए विवाह समारोह में पूड़ी बनाने के लिए गई थीं. रात करीब 2.30 बजे अपना काम खत्म करने के बाद सभी महिलाएं पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रही थीं.
दो महिलाओं को झांसी रेफर किया गया: जैसे ही वे महिलाएं मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के पास पहुंचीं, तभी छतरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें पीछे से रौंद दिया. इस टक्कर के कारण सभी महिलाएं गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं. हादसे में भगवती और श्यामारानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल तुलसिया और राजकुमारी की हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी भेजा गया है.
पिकअप वाहन के ड्राइवर को ढूंढ रही पुलिस: दुर्घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर घटना की विस्तृत जानकारी जुटाई. मृतका श्यामारानी के बेटे संतोष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पिकअप वाहन की पहचान कर ली गई है और फरार चालक की तलाश में दबिश दी जा रही है.
