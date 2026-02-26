ETV Bharat / state

महोबा में पांच महिलाओं को पिकअप ने मारी टक्कर; तीन की मौत, दो अन्य की हालत नाजुक

महोबा में सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महोबा: महोबा में कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां वैवाहिक कार्यक्रम से खाना बनाकर लौट रही पांच महिलाओं को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस भीषण हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर या अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. वहीं, दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनको प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है. काम से लौट रही थीं महिलाएं: हादसे का शिकार हुई महिलाएं शहर के अलग-अलग मोहल्लों की रहने वाली थीं. इनमें कल्याण सागर निवासी भगवती, डाकबंगला निवासी गीता, भटीपुरा निवासी तुलसिया, उनकी बहू राजकुमारी और श्यामारानी शामिल थीं. ये सभी महिलाएं हाईवे स्थित मीना पैलेस में हुए विवाह समारोह में पूड़ी बनाने के लिए गई थीं. रात करीब 2.30 बजे अपना काम खत्म करने के बाद सभी महिलाएं पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रही थीं.