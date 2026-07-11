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भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 6 दिन में पांच प्रसूताओं की मौत, गहलोत बोले- यह स्थिति विचलित करने वाली

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में पिछले 6 दिन में पांच प्रसूता की मौत हो चुकी है. सभी प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद हमने ओटी (ऑपरेशन थिएटर) बंद कर दिया है. सभी प्रसूताओं की मौत के अलग-अलग कारण हैं. किसी की मौत हीमोग्लोबिन कम होने से तो किसी की अन्य बीमारियों के कारण मौत हुई है. जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो जांच कर रही है. साथ ही अस्पताल में जो भी समस्या सामने आती है उनका निराकरण किया जाता है.

सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की मौत : प्रदेश में कोटा, बीकानेर व जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है. इसके बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है. जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के एमसीएच वार्ड में एक सप्ताह में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है. शुक्रवार को जिले के पोटला निवासी 32 वर्षीय संगीता जीनगर की भी तबीयत बिगड़ी थी. इन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

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