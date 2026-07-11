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भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 6 दिन में पांच प्रसूताओं की मौत, गहलोत बोले- यह स्थिति विचलित करने वाली

कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में सी सेक्शन डिलीवरी के बाद प्रसुतओं की मौत का मामला सामने आया है.

भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत
भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 11:11 AM IST

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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में पिछले 6 दिन में पांच प्रसूता की मौत हो चुकी है. सभी प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. इस मामले में महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद हमने ओटी (ऑपरेशन थिएटर) बंद कर दिया है. सभी प्रसूताओं की मौत के अलग-अलग कारण हैं. किसी की मौत हीमोग्लोबिन कम होने से तो किसी की अन्य बीमारियों के कारण मौत हुई है. जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो जांच कर रही है. साथ ही अस्पताल में जो भी समस्या सामने आती है उनका निराकरण किया जाता है.

सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की मौत : प्रदेश में कोटा, बीकानेर व जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है. इसके बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है. जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के एमसीएच वार्ड में एक सप्ताह में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है. शुक्रवार को जिले के पोटला निवासी 32 वर्षीय संगीता जीनगर की भी तबीयत बिगड़ी थी. इन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

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अशोक गहलोत ने साधा निशाना
अशोक गहलोत ने साधा निशाना (snapshot X @ashokgehlot51)

अशोक गहलोत ने साधा निशाना : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में मात्र 6 दिनों में 5 प्रसूताओं की मृत्यु हृदयविदारक एवं बेहद चिंताजनक हैं. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ऑपरेशन थिएटर (OT) में संक्रमण (Infection) की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार सीजेरियन करते रहना और 30-40 ऑपरेशनों के बीच महज 5 सर्जिकल सेट होना सीधे तौर पर घोर लापरवाही और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को दर्शाता है.

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कोटा और बीकानेर, जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा की यह स्थिति विचलित करने वाली है. क्या राजस्थान को भाजपा सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है? एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जैसे सामने आ रही हैं वह दिखाता है कि सरकार का इस सबसे कोई मतलब नहीं है. राजस्थान के अलग-अलग अस्पतालों में बनी ऐसी स्थिति के सही मूल्यांकन एवं निदान के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक्सपर्ट की टीम भेजकर जांच करवानी चाहिए, जिससे प्रसूताओं की जान बचाई जा सके.

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जिला मुख्यालय पर ग्रामीण क्षेत्र सहित दूसरे जिलों से प्रसव के लिए प्रसूताएं आती है पिछले तीन दिनों से जांच रिपोर्ट आने के बाद ओटी बंद कर दी है अस्पताल में प्रसूताओं की मौत की वजह पल्मोनरी, एम्बोलिज्म, एस्पिरेशन, गंभीर एनीमिया, सीजर, पीआईएच और हीमोग्लोबिन कम होने के साथ ही प्रसव के बाद अत्यधिक रक्त स्राव भी है. हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है. फिलहाल पूरी तरह अस्पताल में चौकसी बरती जा रही है. : डॉ. अरुण गौड़, पीएमओ, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा

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