हमीरपुर में लोकेटर गिरोह के पांच वांटेड गिरफ्तार, तीन लक्जरी गाड़ियां बरामद, खनन माफिया को देते थे रेड की जानकारी

गिरोह सरकारी निरीक्षण टीमों, खनन विभाग और पुलिस की लोकेशन लगातार ट्रैक करता था और व्हाट्सऐप के जरिए जानकारी माफिया तक पहुंचाता था.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Hamirpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 9:54 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर : पुलिस ने लोकेटर गैंग के वांटेड पांच सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए अवैध खनन और ओवरलोडिंग की सूचना माफिया तक पहुंचाते थे. आरोपियों को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कालपी तिराहा से पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचना सईद उर्फ मुन्ना (24) पुत्र नशीम, नासीर (38) पुत्र जमील खा, दिलशाद उर्फ आमिर (30) पुत्र अहमद बेग, फैयाज बेग (37) पुत्र रजक बेग, निवासी गौरी बगिया, थाना कालपी, जालौन और अमन (20) पुत्र नासिर निवासी बगोड़ा, थाना उरई, जालौन के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक स्कार्पियो और दो क्रेटा कार, लगभग 53,200 रुपए नकद, पांच एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक आईफोन, सात अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह सरकारी निरीक्षण टीमों, खनन विभाग और पुलिस वाहनों की लोकेशन लगातार ट्रैक करता था और व्हाट्सऐप के माध्यम से जानकारी माफिया तक पहुंचाता था. जानकारी मिलते ही ओवरलोड ट्रक मौके से गायब हो जाते और टीमों को खाली लौटना पड़ता था.

आरोपियों ने न्यू नरायण ट्रांसपोर्ट नाम से व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया था. जिसमें करीब 200 से अधिक सदस्य जुड़े थे. ग्रुप में सरकारी टीमों की दिशा, दूरी और समय संबंधी कई स्क्रीनशॉट और ऑडियो भी बरामद हुए.

कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डेटा, लोकेशन हिस्ट्री और डिजिटल चैट की जांच करने पर उनकी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हुई. पूछताछ और साक्ष्य जुटाने का काम जारी है और जैसे ही नए नाम सामने आएंगे, उन पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

