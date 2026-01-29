घने कोहरे में हाइवे पर टकराए पांच वाहन, बने जाम के हालात
चौमूं के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर उदयपुरिया गांव के पास हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
Published : January 29, 2026 at 1:28 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण चार-पांच वाहन आपस में टकरा गए. इस घटना में इन वाहनों में सवार कुछ लोगों को चोट आई हैं. फिलहाल, इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. हालांकि, वाहनों की टक्कर के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया. घने कोहरे से विजिबलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर उदयपुरिया मोड के पास यह हादसा हुआ है. जहां घने कोहरे में बस, कार सहित चार-पांच वाहन आपस में टकरा गए. गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई गंभीर घायल या हताहत नहीं हुआ है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया.
पुलिया निर्माण का भी चल रहा है काम: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नेशनल हाइवे-52 पर पुलिया निर्माण का भी काम चल रहा है. जिसके चलते यातायात को डायवर्ट किया गया है, लेकिन मौके पर डायवर्जन को लेकर कोई संकेतक और बोर्ड नहीं लगाया गया है. जिसके चलते वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति बन रही है. आसपास के लोगों का कहना है कि डायवर्जन वाली जगह पर संकेतक और बोर्ड लगाए जाएं तो वाहन चालक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.
सीकर से जयपुर की तरफ आ रही गाड़ियां: थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार में सवार लोग वैशाली (नगर) जयपुर के रहने वाले हैं. जो खाटूश्यामजी दर्शन के बाद घर लौट रहे थे. वहीं, लोक परिवहन की एक बस खंडेला से जयपुर की ओर जा रही थी. अन्य गाड़ियां भी सीकर से जयपुर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान यह हादसा हुआ. हादसे में कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ है. कुछ लोगों को मामूली चोट आई हैं.