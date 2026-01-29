ETV Bharat / state

घने कोहरे में हाइवे पर टकराए पांच वाहन, बने जाम के हालात

क्षतिग्रस्त वाहन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण चार-पांच वाहन आपस में टकरा गए. इस घटना में इन वाहनों में सवार कुछ लोगों को चोट आई हैं. फिलहाल, इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. हालांकि, वाहनों की टक्कर के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया. घने कोहरे से विजिबलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर उदयपुरिया मोड के पास यह हादसा हुआ है. जहां घने कोहरे में बस, कार सहित चार-पांच वाहन आपस में टकरा गए. गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई गंभीर घायल या हताहत नहीं हुआ है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया.