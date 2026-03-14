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सिकंदरा में एक के बाद एक 5 वाहन भिड़े आपस में, ट्रेलर चालक गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार सबसे पहले एक भारी वाहन ने अचानक ब्रेक लगाए. इसके बाद उसके पीछे आ रहे वाहन भिड़ते चले गए.

The vehicle involved in the accident
हादसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहन (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 1:41 PM IST

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दौसा: जिले में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे नेशनल हाईवे-21 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक के बाद एक 5 वाहन एक–दूसरे से टकरा गए. सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास महुआ से दौसा की ओर से ये 5 वाहन आ रहे थे. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. कई लोगों की जान बाल-बाल बच गई.

एक के बाद एक वाहन आपस में भिड़े: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की शुरुआत हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाने वाले एक बड़े वाहन से हुई. पुलिस के मुताबिक संभवत: किसी डम्पर या भारी वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिया. उसके पीछे आ रहा ट्रेलर वाहन संभल नहीं पाया और सीधे आगे वाले वाहन में जा घुसा. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

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हादसे की श्रृंखला यहीं नहीं रुकी. ट्रेलर के पीछे चल रही एक बस भी अचानक ब्रेक नहीं लगा पाई और वह भी ट्रेलर से जा टकराई. इसके बाद बस के पीछे आ रही एक कार बस में जा घुसी. हालात संभलते इससे पहले पीछे से आ रही दूसरी बस ने भी कार को टक्कर मार दी. इस तरह देखते ही देखते पांच वाहन आपस में भिड़ गए और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के बाद वाहनों में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई लोग घबराकर वाहनों से बाहर निकलने लगे.

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घटनास्थल पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया. सबसे आगे खड़े ट्रेलर में फंसे गंभीर रूप से घायल चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. वहीं सिकंदरा थाना प्रभारी अशोक सिंह ने जाब्ते के साथ पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. सिकंदरा थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की वजह हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस उस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है जिसने अचानक ब्रेक लगाया था.

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