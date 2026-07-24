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कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं के लिए 5 ट्रेनों का होगा संचालन, 3 स्पेशल और 2 दो नियमित ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार

हरिद्वार: कांवड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. मेले के दौरान कुल पांच ट्रेनें संचालित होंगी. इनमें तीन अनारक्षित कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि दिल्ली-शामली डीएमयू और दिल्ली-सहारनपुर मेमू का हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. सभी विशेष व्यवस्थाएं 30 जुलाई से लागू होंगी. क्योंकि पिछली बार हरिद्वार में चार करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आए थे और इस बार यह आंकड़ा पांच करोड़ पहुंच सकता है.

बड़ी संख्या में कांवड़िए ट्रेनों से भी यात्रा करते हैं और रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ जाता है. इसी कारण रेलवे प्रशासन ने भी कांवड़ मेले की पुख्ता तैयारी की है. तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. जिनमें से एक हरिद्वार से चलेगी और दो ट्रेनें योगनगरी ऋषिकेश से चलेंगी. इसके अलावा दिल्ली से शामली के बीच चलने वाली ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. यह दोनों ट्रेनें डीएमयू और मेमू ट्रेनें हैं, जिनमें साधारण किराया होता है. इनमें रिज़र्वेशन नहीं होता है.

दिल्ली-शामली के बीच चलने वाली 74022/74023 डीएमयू अब 30 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से संचालित होगी. यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 3:05 बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे शामली पहुंचेगी. वापसी में शामली से रात 10:50 बजे चलकर हरिद्वार रात 1:55 बजे पहुंचेगी. रेलवे ने दिल्ली शामली खंड में ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया है.इसी तरह 64557/64558 दिल्ली-सहारनपुर मेमू का भी हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. यह ट्रेन सहारनपुर से रात 8:50 बजे चलकर 10:50 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. दिल्ली और सहारनपुर के बीच इसके निर्धारित समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.रेलवे ने तीन अनारक्षित कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेनें भी संचालित करने का निर्णय लिया है.