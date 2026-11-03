दिवाली-छठ पर बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 5 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच
Chath Puja Special Train: ट्रेनों में भीड़ और यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए पांच ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 3, 2026 at 7:36 AM IST
मुंगेर: पूर्व रेलवे ने दीपावली एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पांच लोकप्रिय एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. रेलवे के इस निर्णय से बिहार में ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ के कारण होने वाली यात्रियों की परेशानी कम होगी और हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
कविगुरु एक्सप्रेस में कोचों की बढ़ोतरी
हावड़ा और जमालपुर के बीच चलने वाली लोकप्रिय 13015/13016 हावड़ा-जमालपुर-हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त जनरल सेकेंड क्लास कोच लगाया जाएगा. पूर्व रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि हावड़ा से 4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक तथा जमालपुर से 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक चलने वाली ट्रेनों में यह अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा. इस व्यवस्था से ट्रेन में एलएचबी कोचों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो जाएगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी.
साहिबगंज और रामपुरहाट रूट पर सुविधा
रेलवे ने दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेन 12347/12348 हावड़ा-रामपुरहाट-हावड़ा साहिब एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त जनरल सेकेंड क्लास कोच लगाने का निर्णय लिया है. यह कोच हावड़ा और रामपुरहाट दोनों दिशाओं से 4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक चलने वाली ट्रेनों में उपलब्ध रहेगा. इस बदलाव के बाद ट्रेन में एलएचबी कोचों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो जाएगी. इस व्यवस्था से सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले डेली पैसेंजर्स और त्योहार पर घर जाने वाले लोगों को अतिरिक्त जगह मिलेगी.
गणदेवता एक्सप्रेस में अतिरिक्त जनरल कोच
पूर्व रेलवे ने 13017/13018 हावड़ा-अजीमगंज-हावड़ा गणदेवता एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त जनरल सेकेंड क्लास कोच जोड़ने की आधिकारिक घोषणा की है. हावड़ा से 4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक तथा अजीमगंज से भी 4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक प्रस्थान करने वाली ट्रेनों में यह कोच लगाया जाएगा. इससे ट्रेन में एलएचबी कोचों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 14 हो जाएगी. इस फैसले से हावड़ा-अजीमगंज रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी.
हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस में स्लीपर कोच
लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 13029/13030 हावड़ा-मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर क्लास कोच लगाया जाएगा. इसके तहत हावड़ा से 4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक तथा मोकामा से 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्रस्थान करने वाली ट्रेन में स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा. इस अतिरिक्त कोच के जुड़ने से ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो जाएगी, जिससे स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेगी.
हावड़ा-कटिहार एक्सप्रेस में बढ़ी सीटें
भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 13033/13034 हावड़ा-कटिहार-हावड़ा एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त जनरल सेकेंड क्लास कोच लगाने का फैसला किया है. इस ट्रेन में हावड़ा से 5 नवंबर एवं 6 नवंबर 2026 को तथा कटिहार से 6 नवंबर एवं 7 नवंबर 2026 को चलने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ा जाएगा. इस अस्थायी व्यवस्था के बाद ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो जाएगी. इससे हावड़ा, बिहार और कटिहार के बीच यात्रा करने वालों को मदद मिलेगी.
भीड़ कम करने की रेलवे की पहल
दीपावली और छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं और पर्व समाप्त होने के बाद वापस काम पर जाते हैं. ऐसे में पूर्व रेलवे द्वारा पांच लोकप्रिय एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय यात्रियों के लिए राहत भरा कदम है. रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्री क्षमता में वृद्धि करना और भीड़ का दबाव कम करना है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले समय-सारणी की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें.
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