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दिवाली-छठ पर बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 5 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

महापर्व छठ पूजा स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

मुंगेर: पूर्व रेलवे ने दीपावली एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पांच लोकप्रिय एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. रेलवे के इस निर्णय से बिहार में ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ के कारण होने वाली यात्रियों की परेशानी कम होगी और हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

कविगुरु एक्सप्रेस में कोचों की बढ़ोतरी