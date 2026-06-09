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बिहार में प्रशिक्षण के दौरान 5 ट्रेनी जवान हुए बेहोश, हीट स्ट्रोक के हुए शिकार

बिहार में भीषण गर्मी कहर बरपा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान 5 से अधिक ट्रेनी जवान हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए. पढ़ें खबर

POLICE FAINTED IN ROHTAS
अस्पताल में चल रहा जवान का इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 2:27 PM IST

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रोहतास : बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर अब सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण पर भी देखने को मिल रहा है. रोहतास के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-2 परिसर में आज (मंगलवार) प्रशिक्षण के दौरान हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से 5 से अधिक ट्रेनी जवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. घटना के बाद प्रशिक्षण केंद्र में अफरा-तफरी मच गई.

प्रशिक्षण के दौरान बेहोश हुए जवान : बताया जाता है कि बी सैप-2 में प्रशिक्षु जवानों का नियमित शारीरिक प्रशिक्षण चल रहा था. इसी क्रम में करीब 16 किलोमीटर लंबी दौड़ का अभ्यास कराया जा रहा था. सुबह से ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. दौड़ के दौरान अचानक कई प्रशिक्षु जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी और वह एक-एक करके सड़क पर गिरने लगे.

Police fainted in Rohtas
अस्पताल में भर्ती जवान (ETV Bharat)

अस्पताल में कराया गया भर्ती : साथ चल रहे प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रशिक्षण पर रोक दिया तथा बीमार जवानों को एंबुलेंस की मदद से डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल एवं सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों की टीम के द्वारा उनका इलाज शुरू किया गया. सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक गर्मी, शरीर में पानी की कमी और लगातार शारीरिक परिश्रम के कारण जवानों की तबीयत बिगड़ी है. अस्पताल में भर्ती सभी जवानों की लगातार निगरानी की जा रही है.

''ट्रेनिंग के दौरान तीन जवानों की तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर एडमिट कराया गया. दो का इलाज चल रहा है. एक जवान को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है.''- डॉ प्रिय रंजन, चिकित्सक

POLICE FAINTED IN ROHTAS
गंभीर स्थिति में वाराणसी किया गया रेफर (ETV Bharat)

एक जवान की हालत गंभीर : बताया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से प्रभावित जवानों में श्री राम कुमार नामक प्रशिक्षु जवान की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है. फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

''फिलहाल तीन जवानों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. इनमें से एक जवान की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. अन्य जवानों की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है.''- विप्लव कुमार, एसडीपीओ, सासाराम

दरअसल, इन दिनों बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग द्वारा लगातार लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जा रही है. ऐसे में खुले मैदान में होने वाले कठिन शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. फिलहाल अस्पताल में भर्ती जवानों पर प्रशासन नजर बनाया हुआ है.

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