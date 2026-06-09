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बिहार में प्रशिक्षण के दौरान 5 ट्रेनी जवान हुए बेहोश, हीट स्ट्रोक के हुए शिकार

रोहतास : बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर अब सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण पर भी देखने को मिल रहा है. रोहतास के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-2 परिसर में आज (मंगलवार) प्रशिक्षण के दौरान हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से 5 से अधिक ट्रेनी जवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. घटना के बाद प्रशिक्षण केंद्र में अफरा-तफरी मच गई.

प्रशिक्षण के दौरान बेहोश हुए जवान : बताया जाता है कि बी सैप-2 में प्रशिक्षु जवानों का नियमित शारीरिक प्रशिक्षण चल रहा था. इसी क्रम में करीब 16 किलोमीटर लंबी दौड़ का अभ्यास कराया जा रहा था. सुबह से ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. दौड़ के दौरान अचानक कई प्रशिक्षु जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी और वह एक-एक करके सड़क पर गिरने लगे.

अस्पताल में भर्ती जवान (ETV Bharat)

अस्पताल में कराया गया भर्ती : साथ चल रहे प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रशिक्षण पर रोक दिया तथा बीमार जवानों को एंबुलेंस की मदद से डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल एवं सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों की टीम के द्वारा उनका इलाज शुरू किया गया. सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक गर्मी, शरीर में पानी की कमी और लगातार शारीरिक परिश्रम के कारण जवानों की तबीयत बिगड़ी है. अस्पताल में भर्ती सभी जवानों की लगातार निगरानी की जा रही है.

''ट्रेनिंग के दौरान तीन जवानों की तबीयत बिगड़ने की शिकायत पर एडमिट कराया गया. दो का इलाज चल रहा है. एक जवान को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है.''- डॉ प्रिय रंजन, चिकित्सक