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मिर्जापुर में मजदूर पर गिरा पांच टन का लोहे का प्लेट, दबकर माैत, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के काम में लगा था

परिजनों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; Mirzapur Police )