मिर्जापुर में मजदूर पर गिरा पांच टन का लोहे का प्लेट, दबकर माैत, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के काम में लगा था
जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. आरोप लगाया कि पुलिस शव को लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भाग गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:32 PM IST
मिर्जापुर : कोतवाली कटरा के ओझला पूल के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत हो गई. मैट मशीन के चैन से छूटकर लोहे का पांच टन का प्लेट सरिया बांध रहे मजदूर घनश्याम निषाद (50) के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
परिजनों का आरोप है पुलिस शव को लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भाग गई. बिना किसी सेफ्टी के ही कार्य चल रहा था. परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया. घटना की खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पोकलैंड से लोहे के प्लेट को हटाकर नीचे दबे मजदूर के शव को बाहर निकाला.
कार्यदायी संस्था गिरिराज जी कंपनी आगरा द्वारा रेलवे कार्य कराया जा रहा है. बड़ी बसही के रहने वाले मजदूर घनश्याम निषाद भी कार्य में लगे थे. रविवार को लोहे की मोटी प्लेट गिरने की वजह से मौके पर ही मृत्यु हो गई.
सूचना मिलते ही मौके पर चौकी प्रभारी नटवा कृष्णकांत त्रिपाठी अपने हमराही हरीकेश यादव के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. थानाध्यक्ष कोतवाली कटरा वैद्यनाथ सिंह पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को सझा बूझकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.
वहीं परिजनों का आरोप है कि मौत हो जाने के बाद पुलिस जबरन शव को लेकर भाग गई. सीओ सिटी विवेक चावल भी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से वार्ता कर हर संभव मदद दिलाने की बात कही. कटरा कोतवाली प्रभारी बैधनाथ सिंह ने बताया कि काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है. शव को पोस्टमॉर्टम को भेज दिया गया है, घटना की जांच की जा रही है.
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