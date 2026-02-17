ETV Bharat / state

टपकती छत, पीने का गंदे पानी; बेहाल हैं लोहिया आवासीय योजना के 5 हजार लोग

जीडीए उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह ने आश्वासन दिया है कि वे समस्याओं को सूचीबद्ध कर जल्द ही इनका निराकरण करेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर में आवासीय योजना लोहिया एनक्लेव का काला सच. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 5:09 PM IST

|

Updated : February 17, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना लोहिया एनक्लेव के निवासी पिछले कई महीनों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. फेज-1 सोसाइटी के 41 टावर और 492 फ्लैट्स में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है. इस बहुमंजिला कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक उदासीनता निवासियों के लिए सिरदर्द बन गई है. भवनों में चौथी मंजिल तक गंभीर सीलन है और नीचे के मकान जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं.

गंदे पीने के पानी की सप्लाई: पाइपलाइन लीकेज और पीने के पानी की समस्या ने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है. दूषित जलापूर्ति के कारण निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में है और पिछले 5 वर्षों में पानी की टंकी की सफाई तक नहीं की गई है. घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है जिससे कपड़े धोने पर भी गंदगी साफ नजर आती है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बार-बार शिकायत के बावजूद प्राधिकरण के अधिकारी मौन साधे हुए हैं.

लोहिया एनक्लेव के लोगों ने बतायी परेशानी. (Video Credit: ETV Bharat)

जर्जर निर्माण और सीलन: ईटीवी भारत की जमीनी पड़ताल में यहां की सुविधाएं बेहद बदतर स्थिति में पाई गईं. एसोसिएशन के सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार इमारतों का सालों से रंग-रोगन नहीं कराया गया है. दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है और हर तरफ भयंकर सीलन दिखाई देती है. मुख्य गेट के सामने खुला गहरा नाला हर वक्त किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
लोहिया आवासीय योजना के तहत बने फ्लैट्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

लीकेज और जलभराव की मार: स्थानीय निवासी निशा राय और अमृता सिंह का कहना है कि यहां की सबसे बड़ी समस्या पुरानी पाइपलाइन का लीकेज है. कमरों और बाथरूम की छतों से पानी टपकता रहता है जिससे घर में रहना मुश्किल हो गया है. पुरानी कास्ट आयरन पाइपलाइन को हटाकर नई पाइपलाइन डालने का काम अभी तक अटका हुआ है. बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है जब नालियों का गंदा पानी पार्किंग एरिया में भर जाता है.

Photo Credit: ETV Bharat
मकान जर्जर हालत में पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

असुरक्षित परिसर और अव्यवस्था: बाउंड्री वॉल न होने के कारण पूरी कॉलोनी आवारा पशुओं और कुत्तों का ठिकाना बन गई है. विजय बहादुर यादव बताते हैं कि टावर 27 से 30 के बीच नाली न होने से सेंट्रल पार्क में हमेशा पानी जमा रहता है. समिति के अध्यक्ष अवनीश शुक्ला ने बढ़ती आबादी के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ाने पर चिंता जताई है. बिजली की कम क्षमता के कारण आए दिन फाल्ट होते हैं और निवासियों को अंधेरे में रहना पड़ता है.

Photo Credit: ETV Bharat
फ्लैट्स में रहने वालों ने बतायी परेशानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

गौशाला और गंदगी का प्रकोप: कॉलोनी के पीछे स्थित गौशाला की ढाल दीवार की तरफ होने से जलभराव की स्थिति बनी रहती है. इस गंदे पानी के जमाव से क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है. बिंदा राय जैसी निवासियों ने बड़े अरमानों से यहाँ फ्लैट खरीदा था लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें सिर्फ धोखा मिला है. आवंटन में हुई देरी ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है क्योंकि उन्हें बैंक लोन और किराया दोनों साथ भरना पड़ा.

Photo Credit: ETV Bharat
सीलन के कारण दीवारों का बुरा हाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

देरी से मिला जर्जर फ्लैट्स का कब्जा: वर्ष 2017 में मिलने वाला कब्जा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद 2021 में मिल सका. लेकिन 4 साल की देरी के बाद भी लोगों को पुराने रंग-रोगन और टूटे प्लास्टर वाले फ्लैट ही सौंपे गए. परिसर में साफ-सफाई और घास की कटाई का बुरा हाल है जिससे डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है. रिटायर्ड इंजीनियर भानु प्रताप सिंह ने बिजली के सामान की गुणवत्ता और अर्थिंग पॉइंट न होने पर सवाल उठाए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
टूटे प्लास्टर वाले फ्लैट ही सौंपे गए. (Photo Credit: ETV Bharat)

GDA का उदासीन रवैया: जीडीए द्वारा बनाए गए वाटर टैंक वर्षों से बंद पड़े हैं और वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है. वृक्षारोपण के नाम पर केवल अमरूद के पौधे लगाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई है. निवासियों का आरोप है कि प्राधिकरण अब चुनाव कराकर सारी जिम्मेदारी समिति पर थोपना चाहता है. हालांकि जीडीए उपाध्यक्ष आनंदवर्धन सिंह ने आश्वासन दिया है कि वे समस्याओं को सूचीबद्ध कर जल्द ही इनका निराकरण करेंगे.

यह भी पढ़ें- पृथ्वीराज से लेकर शेरशाह सूरी, फिर मुगलों को आखिर क्यों अपनी ओर खींचता रहा यह तिलस्मी किला; जानिए इस अभेद्य दुर्ग का रहस्य

Last Updated : February 17, 2026 at 5:22 PM IST

TAGGED:

GDA VC ANANDVARDHAN SINGH
FIVE THOUSAND FLAT OWNERS
COLONEY RESIDENTS IN TROUBLE
ISSUES IN SCHEME FLATS
LOHIA HOUSING SCHEME IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.