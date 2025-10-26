ETV Bharat / state

चंदौली में पांच किशोर गंगा नदी में डूबे, दो की मौत, छठ बेदी पूजन करने गए थे, बेतवा नदी में एक युवक डूबा

चंदैली में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई, जबकि जालौन में बेतवा नदी में नहाने गए एक युवक की जान चली गई.

अलग-अलग जगहों पर डूबने से तीन की मौत.
अलग-अलग जगहों पर डूबने से तीन की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 10:53 PM IST

चंदौली : बलुआ थाना क्षेत्र में रविवार शाम छठ बेदी पूजन के दौरान पांच किशोर गंगा में नहाते समय डूब गए. गोताखोरों ने सभी को नदी से बाहर निकाला और सीएससी ले गए. डॉक्टरों ने दो की हालत नाजुक होने पर बीएचयू रेफर कर दिया. बीएचयू में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने मौत की पुष्टि की है.

सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने बताया, विजई के पुरा गांव में गंगा किनारे छठ बेदी पूजन का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान पांच युवक गंगा नदी में नहाने चले गए. गहराई में जाने की वजह से डूबने लगे. ग्रामीणों ने किशोरों को डूबते देखा तो शोर मचाने लगे. गंगा घाट पर मौजूद गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू चलाया और सभी को नदी से बाहर निकाला.

हरथन जुड़ा गांव का अमित प्रजापति (14) पुत्र सोहन प्रजापति और सत्यम यादव (11) पुत्र दिनेश यादव की हालत गंभीर होने पर बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था. जहां दोनों किशोरों की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. अमित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था.

जालौन में बेतवा नदी में नहाने गए युवक डूबे, एक की मौत : कदौरा थाना क्षेत्र के महमूद नगर के मजरा बड़ागांव में बेतवा नदी में नहाने गए चार युवकों में से शिवा सिंह (25) गहरे गड्ढे में समा गया और उसकी मौत हो गई. अन्य तीन युवकों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

शिवा का फुफेरे भाई करन ने बताया कि रविवार सुबह नदी में नहाने गए थे. शिवा गहरे पानी में चला गया. हम तीनों बच गए, लेकिन शिवा लगभग बीस मिनट तक नजर नहीं आया. जब उसे निकाला गया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी. करन ने बताया कि नदी में मोरंग खदान संचालकों द्वारा पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है. इससे नदी में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो नहाने वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं.

थाना प्रभारी प्रभात सिंह ने कहा कि शिवा सिंह की मौत नदी में डूबने से हुई है और मामले की जांच की जा रही है. खनिज अधिकारी जालौन ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतों की जांच की जा रही है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मशीनों और ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

