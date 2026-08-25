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देहरादून में 5 टास्क फोर्स गठित, शिकायतों पर होगी सख्ती, रोजाना होगी मॉनिटरिंग

देहरादून: नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है. जिलाधिकारी ने स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग पांच टास्क फोर्स गठित की है. इन टास्क फोर्स को रोजाना फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने और एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

रात में स्ट्रीट लाइटों की होगी निगरानी: डीएम ने टास्क फोर्स को रात में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं. खराब या बंद लाइट मिलने पर उसकी फोटो और गूगल लोकेशन तत्काल संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, ताकि मरम्मत कराकर समस्या का समाधान कराया जा सके.

सड़क के गड्ढे और कूड़ा डंपिंग साइट निशाने पर: नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं.

मिठाई की दुकानों से होटलों तक खाद्य सामग्री की जांच: जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी पर शिकंजा: बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्लम और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. संबंधित विभागों को नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.