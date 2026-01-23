ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवक की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार, अपहरण कर बेरहमी से की थी मारपीट, इलाज के दौरान मौत

क्या है हत्या की कहानीः पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक विनीत और एक आरोपी सागर उर्फ चेली के बीच 16 जनवरी को झगड़ा हुआ था. इस झगड़े की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने विनीत की रेकी करनी शुरू कर दी. 17 जनवरी को मौका पाकर आरोपियों ने विनीत को पकड़कर उसके साथ मारपीट की. फिर उसे गाड़ी में डालकर खेतों में ले गए और वहां लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित विनीत को घायल अवस्था में चिरंजीवी अस्पताल, हेलीमंडी के पास फेंक दिया और सीकर (राजस्थान) और उत्तराखंड भाग गए थे.

गुरुग्रामः आपसी झगड़े की रंजिश में 28 वर्षीय युवक का अपहरण और लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान फर्रुखनगर के गांव खंडेवला निवासी सागर उर्फ चेली (उम्र-25 वर्ष), सागर उर्फ चीनू (उम्र-28 वर्ष), जोगेंद्र उर्फ चिक्कू (उम्र-25 वर्ष), झज्जर के गांव लुहारी निवासी प्रिंस (उम्र-19 वर्ष), गुड़गांव के गांव जटोली निवासी संग्राम (उम्र 25 वर्ष) के रूप में हुई है.

आर्टिमिस अस्पताल में चल रहा था इलाजः थाना फर्रुखनगर पुलिस को 18 जनवरी को विनीत के घायल होने की सूचना सीएचसी से मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पीड़ित की MLR रिपोर्ट प्राप्त की. बाद में डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सेक्टर-10 सिविल अस्पताल भेज दिया था. सिविल अस्पताल से भी उसे रेफर कर दिया गया था जिसके बाद परिजनों से संपर्क हुआ तो पता लगा कि घायल को आर्टिमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

17 जनवरी को हुआ था अपहरणः पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि जब पुलिस आर्टिमिस अस्पताल पहुंची तो पीड़ित के चाचा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि "17 जनवरी को विनीत खेत से काम करके घर लौट रहा था. जब वह गांव के पंचायत भवन के पास पहुंचा, तभी एक अर्टिगा कार में सवार होकर आए कपिल, सागर, सागर उर्फ चीनू, जोगिन्द्र और सत्यप्रकाश ने उसे जबरन पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया. इसके बाद विनीत (पीड़ित) को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल अवस्था में चिरंजीवी अस्पताल के सामने छोड़कर फरार हो गए."

पंचगांव चौक से 5 आरोपी गिरफ्तारः गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने कहा कि "मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था. जब विनीत की इलाज के दौरान मौत हो गई तो पुलिस ने इस केस में हत्या की धाराओं को भी जोड़ दिया. मामले में कार्रवाई करते हुए फर्रुखनगर थाना पुलिस ने पांच आरोपियों को पंचगांव चौक से गिरफ्तार कर लिया है."

आरोपियों का है पुराना आपराधिक रिकॉर्डः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो सामने आया कि सागर उर्फ चेली के विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी के 3 केस दर्ज हैं. आरोपी सागर उर्फ चीनू के विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी के 4 केस दर्ज है. आरोपी जोगेंद्र उर्फ चिक्कू के विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी और हत्या सहित 4 केस गुरुग्राम में दर्ज हैं. आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है."