JNUSU प्रेजिडेंट समेत पांच छात्र दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित, सस्पेंशन आदेश रद्द करने की मांग

यूनिवर्सिटी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 4:11 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) के मौजूदा चारों पदाधिकारियों और एक पूर्व प्रेजिडेंट को दो सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में लगाए गए फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आधारित एंट्री गेट्स पर की गई तोड़फोड़ के मामले में की है.

किस मामले में हुई कार्रवाई

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा 21 नवंबर 2025 को अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में लगाए गए फेस रिकग्निशन एक्सेस गेट्स को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया. इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए चीफ प्रॉक्टर की ओर से जांच की गई. आदेश में हिंसा, जबरदस्ती, यूनिवर्सिटी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं.

JNUSU प्रेजिडेंट समेत पांच छात्र दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित (ETV Bharat)

इन छात्रों पर गिरी गाज

दो सेमेस्टर मॉनसून और विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए रस्टिकेट किए गए छात्रों में JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के. गोपिका, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव, जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और पूर्व JNUSU अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं. सभी को कैंपस से बाहर रहने का आदेश दिया गया है. पांचों छात्रों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे 10 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल 19 अन्य छात्रों पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

छात्र संगठनों का विरोध

वहीं, इस कार्रवाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज किया है. छात्र संगठनों का कहना है कि यह फैसला छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है. उनका आरोप है कि जब JNUSU यूजीसी के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026’ को स्थगित करने के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही थी उसी दौरान यह कार्रवाई की गई.

आंदोलन की थी तैयारी

जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव का कहना है कि फरवरी को मशाल जुलूस और 7 फरवरी को छात्र संसद आयोजित करने की योजना थी. कार्रवाई के बाद JNUSU की अगुवाई में सोमवार देर रात सभी छात्र संगठनों की संयुक्त बैठक भी हुई.

पहले जारी हुआ था नोटिस

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि संबंधित छात्रों को 15 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जांच के दौरान छात्रों के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

JNUTA ने की निंदा

जेएनयू शिक्षक संघ (JNUTA) ने जेएनयू प्रशासन द्वारा जेएनयूएसयू के चारों पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित किए जाने की कड़ी निंदा की है. संघ के अध्यक्ष प्रो. सुरजीत मजूमदार ने कहा कि यह कार्रवाई छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. पुस्तकालय में फेसियल रिकग्निशन तकनीक का विरोध इसका प्रमुख कारण बताया गया है. JNUTA ने भारी जुर्मानों और दमनकारी कदमों को मनमाना करार देते हुए निष्कासन आदेश तत्काल रद्द करने और कुलपति को पद से हटाने की मांग की है.

सस्पेंशन आदेश रद्द हो

JNUSU के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि अगस्त से जेएनयू में लाइब्रेरी और शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है. स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में सिद्धांत फाउंडेशन के जरिए ऑनलाइन कोर्स शुरू करना शिक्षा के निजीकरण की दिशा में कदम है, जिसके खिलाफ स्ट्राइक और विरोध दर्ज किया गया. इसी दौरान यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन्स को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करने की मांग पर देशभर में आंदोलन तेज हुआ, जिसमें जेएनयू की अहम भूमिका थी.

पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि इन आंदोलनों से डरकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार के इशारे पर जेएनयूएसयू के चारों पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष को दो सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर भारी जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि यह आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है. छात्र अपने राइट टू यूनियन के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. उन्होंने मांग है कि सस्पेंशन आदेश रद्द हो और 2023 में लागू चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (CPO) मैनुअल को खत्म किया जाए.

