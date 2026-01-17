ETV Bharat / state

सेलाकुई में फिर भिड़े छात्रों के दो गुट, वीडियो आया सामने, पुलिस ने पांच को किया अरेस्ट

एंजेल चकमा मर्डर के बाद भी कुछ छात्र सुधराने नहीं रहे है. सेलाकुई में फिर से छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई.

छात्रों के बीच हुई मारपीट. (@सीसीटीवी फुटेज से ली गई फोटो.)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 10:06 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून जिले के सेलाकुई थाना क्षेत्र में फिर से छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई है. इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. हालांकि इस बार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसी क्षेत्र में कुछ दिनों पहले छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें त्रिपुरा के छात्र एंजेल चमका की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद भी कुछ छात्र नहीं सुधर रहे है.

जानकारी के अनुसार मामला 16 जनवरी शुक्रवार शाम का है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सेलाकुई थाना क्षेत्र में स्थिति दून बिजनेस स्कूल के पास कैफे में एक युवक बैठा हुआ था, तभी चार से पांच युवक कैफे के बाहर आते हैं और उनमें से दो युवक कैफे के अंदर जाकर अंदर बैठे एक युवक को मारपीट करते हुए बाहर लेकर आते हैं.

सेलाकुई में फिर भिड़े छात्रों के दो गुट (ETV Bharat)

इसके बाद युवक को कैफे के बाहर सड़क पर भी बेरहमी से पीटा जाता है. इस दौरान एक युवक डंडे से भी दूसरे युवक पर वार करता है. गनीमत रही कि इस हमले में युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

इस मामले में आज सेलाकुई थाने में नीरज अधिकारी निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर हाल निवासी निगम रोड सेलाकुई ने शिकायत दर्ज कराई. नीरज अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया कि कबीर, आयुष, अर्चित राय और उनके दोस्तों ने मामूली बात पर लाठी डंडों से उस पर हमला किया. तहरीर के आधार पर थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज किया गया.

Selakui
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)

थाना सेलाकुई प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्हें गिरफ्तार किया.

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम

  • आयुष उम्र 20 वर्ष निवासी बनारस यूपी
  • अर्चित राय उम्र 20 वर्ष निवासी सारनाथ वाराणसी
  • तुभ्यम जैन उम्र 20 वर्ष निवासी इंदौर
  • वात्सल्य झा उम्र 21 वर्ष निवासी गुडगांव हरियाणा
  • कबीर राज सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी बंजारा गली सेलाकुई

सभी आरोपी एक निजी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाही के लिए संस्थान से भी पत्राचार किया गया है.

