सेलाकुई में फिर भिड़े छात्रों के दो गुट, वीडियो आया सामने, पुलिस ने पांच को किया अरेस्ट

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून जिले के सेलाकुई थाना क्षेत्र में फिर से छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई है. इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. हालांकि इस बार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसी क्षेत्र में कुछ दिनों पहले छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें त्रिपुरा के छात्र एंजेल चमका की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद भी कुछ छात्र नहीं सुधर रहे है.

जानकारी के अनुसार मामला 16 जनवरी शुक्रवार शाम का है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सेलाकुई थाना क्षेत्र में स्थिति दून बिजनेस स्कूल के पास कैफे में एक युवक बैठा हुआ था, तभी चार से पांच युवक कैफे के बाहर आते हैं और उनमें से दो युवक कैफे के अंदर जाकर अंदर बैठे एक युवक को मारपीट करते हुए बाहर लेकर आते हैं.

सेलाकुई में फिर भिड़े छात्रों के दो गुट (ETV Bharat)

इसके बाद युवक को कैफे के बाहर सड़क पर भी बेरहमी से पीटा जाता है. इस दौरान एक युवक डंडे से भी दूसरे युवक पर वार करता है. गनीमत रही कि इस हमले में युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.