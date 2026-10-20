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गुरुग्राम में झुकी पांच मंजिला इमारत, लोगों के उड़े होश, नजदीक के मकान खाली कराए गए

गुरुग्राम में झुकी पांच मंजिला इमारत ( ETV Bharat )

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत अपने साथ लगते प्लॉट में नींव की खुदाई के दौरान एक तरफ झुक गई. इमारत के झुकने की सूचना मिलते ही सुशांत लोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर आसपास स्थित तीन मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया.

झुक गई इमारत : पुलिस के अनुसार, घटना प्लॉट नंबर 1770, ब्लॉक-सी, सुशांत लोक-1 की है. बीती रात पुलिस को एक निर्माणाधीन इमारत के झुकने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति का जायजा लिया. जांच में सामने आया कि इमारत के साथ लगते प्लॉट में नींव की खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान लगभग तैयार पांच मंजिला इमारत करीब 2 से 2.5 इंच एक तरफ झुक गई.