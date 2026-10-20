गुरुग्राम में झुकी पांच मंजिला इमारत, लोगों के उड़े होश, नजदीक के मकान खाली कराए गए
हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में पांच मंजिला इमारत के एक तरफ झुकने से हड़कंप मच गया.
Published : October 20, 2026 at 8:41 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत अपने साथ लगते प्लॉट में नींव की खुदाई के दौरान एक तरफ झुक गई. इमारत के झुकने की सूचना मिलते ही सुशांत लोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर आसपास स्थित तीन मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया.
झुक गई इमारत : पुलिस के अनुसार, घटना प्लॉट नंबर 1770, ब्लॉक-सी, सुशांत लोक-1 की है. बीती रात पुलिस को एक निर्माणाधीन इमारत के झुकने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति का जायजा लिया. जांच में सामने आया कि इमारत के साथ लगते प्लॉट में नींव की खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान लगभग तैयार पांच मंजिला इमारत करीब 2 से 2.5 इंच एक तरफ झुक गई.
एहतियात के तौर पर तीन मकानों को कराया खाली : इमारत के झुकने से आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया था. ऐसे में पुलिस टीम ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए झुकी हुई इमारत के दोनों तरफ स्थित तीन मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया. पुलिस ने किसी भी संभावित दुर्घटना और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.
प्लॉट मालिक, ठेकेदार और JCB चालक पर केस : इस मामले में प्रभावित मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने साथ लगते प्लॉट में नींव की खुदाई करवाने वाले प्लॉट मालिक, ठेकेदार और JCB चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने क्या कहा ? : पुलिस पीआरओ संदीप की माने तो समय रहते सूचना मिलने और मौके पर पहुंचकर एहतियाती कदम उठाने से संभावित हादसे में जान-माल के नुकसान को रोकने में मदद मिली. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और जरूरी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि आसपास की इमारतों और उनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो.
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