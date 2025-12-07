ETV Bharat / state

जयपुर के मालवीय नगर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत को ढहाया, नीचे की तरफ झुकने लगी थी बिल्डिंग

प्रशासन ने ढहाई इमारत, खतरा टला: जयपुर में 5 मंजिल (G+4) की निर्माणाधीन इमारत को ढहा दिया गया. इसे गिराने से पहले बिल्डिंग को कमजोर करने के लिए जेसीबी मशीनों से ड्रिलिंग की गई और फिर सुरक्षा घेरा बनाकर इमारत को नियंत्रित तरीके से गिराया गया. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस, जेडीए अधिकारी और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात रहीं. प्रशासन के अनुसार समय रहते कार्रवाई की गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं इमारत के मालिक ने बताया कि उन्होंने भवन निर्माण के लिए नगर निगम से परमिशन ली थी. इसके लिए 1 लाख 25 हजार रुपए निगम में जमा कराया था और अब बिल्डिंग को अवैध बताया जा रहा है.

जयपुर: मालवीय नगर क्षेत्र में गिरधर मार्ग पर रविवार को निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत को ढहा दिया गया. इस इमारत के नीचे से जमीन खिसकने से ये एक तरफ झुकने लगी थी. एहतियातन प्रशासन ने आसपास के मकानों, अस्पताल और दुकानों को खाली करवाया. जेडीए ने दो हाइड्रोलिक क्रेन लगाकर इमारत को अस्थाई रूप से सहारा दिया और रविवार इसे ढहा दिया गया.

बिना अनुमति बनाई गई इमारत: इससे पहले शनिवार दोपहर करीब एक बजे इमारत में दरारें पड़ने और ढांचा सड़क की ओर झुकने की सूचना पर जेडीए, नगर निगम और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची थी. उन्होंने खतरे की आशंका को देखते हुए आसपास के मकान और प्रतिष्ठान खाली करवाए. यहां कई लोग रातभर घरों के बाहर बैठे रहे. वहीं जेडीए के डिप्टी इन्फोर्समेंट ऑफिसर इस्माइल खान ने बताया कि निर्माणकर्ता बिना स्वीकृति के बेसमेंट, ग्राउंड और चार मंजिल तक निर्माण कर चुका था. बेसमेंट में सीढ़ियों का निर्माण करने के लिए की गई अतिरिक्त खुदाई की गई, जिससे मिट्टी खिसकने लगी. परिणामस्वरूप इमारत का झुकाव सड़क की ओर हो गया और बगल की इमारत में भी दरारें आ गईं.

ढहाई गई निर्माणाधीन इमारत (ETV Bharat Jaipur)

परफॉर्मा रिपोर्ट में गंभीर कमियां दर्ज: वहीं जोन 1 के तहसीलदार शिवांग शर्मा ने परफॉर्मा रिपोर्ट के बारे में बताया कि इमारत में आए झुकाव से जान-माल का बड़ा खतरा था. निर्माण जेडीए की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था. भूखंड आवासीय है, जबकि निर्माण पूरी तरह व्यावसायिक प्रतीत हो रहा था. सेटबैक नापना संभव नहीं था, क्योंकि ढांचा क्रेन के सहारे खड़ा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर जेडीए प्रवर्तन शाखा ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था.

इमारत ढहाने के दौरान लगी भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

आसपास के निर्माण भी जांच के दायरे में : उधर, गिरधर मार्ग पर कई और इमारतों का निर्माण जारी है. घटना के बाद प्रवर्तन शाखा ने आसपास के निर्माणों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में कई भवन मालिक आवश्यक स्वीकृतियां नहीं दिखा पाए. माना जा रहा है कि अब इन पर भी कार्रवाई की जाएगी. कुछ मामलों में आवासीय स्वीकृति लेकर व्यावसायिक निर्माण किए जाने की भी बात सामने आई है.