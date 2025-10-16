ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एंट्री! दानापुर में गरजे योगी आदित्यनाथ

आज पांच राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर हैं. योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और विष्णु देव साय भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं.

बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 8:07 PM IST

पटना: बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नामांकन में कई राज्यों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. इसी बीच आज पांच राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार दौरे पर हैं. इन पांच राज्यों में यूपी, मध्यप्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ शामिल है. साथ ही केन्द्रीय मंत्री अमित शाह भी तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं.

दानापुर में गरजे योगी आदित्यनाथ: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंच चुके हैं. दानापुर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं महावीर की जन्मभूमि और लोकतंत्र की धरती को कोटि-कोटि नमन करते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूं. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिवाली और छठ के पहले मुझे अपने पुराने साथी रामकृपाल यादव के नामांकन के लिए दानापुर आने का अवसर मिला.

मोहन यादव का कुम्हरार में हुंकर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी आज बिहार दौरे पर हैं. वो कुम्हरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही विधानसभा कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे. इसके अलावा सीएम मोहन यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे.

बिहार चुनाव के लिए मोहन यादव ने कसी कमर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि पार्टी तब जीतती है, जब हर बूथ मजबूत होता है. प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हर बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी है. इस तरह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है. उनकी ही परिपाटी पर चलते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बिहार चुनाव के लिए कमर कस ली है.

विष्णु देव साय भी करेंगे प्रचार: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिहार पहुंच चुके हैं. वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के समर्थन में प्रचार करेंगे. पटना के बांकीपुर, मुंगेर के तारापुर और मुंगेर में नामांकन रैलियों में शामिल होंगे. उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी बिहार पहुंचे हैं.

आज से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह: केन्द्रीय मंत्री अमित शाह आज से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. इसी बीच वो गठबंधन के सहयोगियों से मुलाकात करेंगे और एकजुटता का संदेश देंगे. साथ ही भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के साथ मीटिंग करेंगे. इसके अलावा तैयारियों का जायजा लेंगे. 17 अक्टूबर को सारण विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद 18 अक्टूबर को कई और कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली वापस लौट जाएंगे. बीजेपी ने अपने चुनावी रण में 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है.

